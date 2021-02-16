جولة فنية لفرقة باليه الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور

من المقرر تنظيم جولة فنية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور لفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى، أرمينيا كامل، تقدم خلالها مختارات من أشهر الباليهات الكلاسيكية العالمية والمعاصرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، وذلك فى الثامنة مساء أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، الأحد، 17، 18، 19، 21 فبراير، على المسرح الكبير ومساء الخميس والجمعة 25، 26 فبراير، على مسرح دار أوبرا دمنهور، ومساء الأحد 28 فبراير، والاثنين الأول من مارس، على مسرح سيد درويش، أوبرا الإسكندرية منها رقصات ديانا واكتيون، سبارتاكوس، چيزيل ودون كيشوت.

صمم الإضاءة والديكور والجرافيك المهندسون ياسر شعلان، محمد الغرباوى ومحمد عبدالرازق.

الجدير بالذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة، تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه، وقام بتدريب أعضائها خبراء من الاتحاد السوفيتي، وقدمت أولى عروضها فى نفس العام، وتأثرت فى بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي، ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متفردة للفرقة تحفظ لها تميزها وهويتها، بالإضافة إلى تقديم العروض المعاصرة، فبدأ ظهور الخط المعاصر فى أعمال الفرقة من خلال مخرجي ومصممى رقصات مصريين، وأصبحت إحدى فرق المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) عام 1991.

كما قدمت الفرقة خلال المواسم الماضية العديد من الباليهات العالمية الكاملة وقامت بجولات فنية فى مختلف دول العالم منها المكسيك، فرنسا، إنجلترا، أيرلندا، كوريا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، جمهورية التشيك، إيطاليا، تركيا، لبنان، الأردن، كندا وروسيا.