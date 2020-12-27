«القاهرة» تطرح جراجي الأوبرا والعتبة وبعض المحلات بحق الاستغلال

أعلنت الإدارة المركزية للشؤون المالية والإيرادات «إدارة التعاقدات» عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، طرح حق استغلال جراجي ومحلات تجارية ووحدات إدارية ومحطات تقوية محمول وملاعب وبدالات مائية وقاعات متعددة الأغراض وكافيتريا ومطعم بمناطق الموسكي ومشروع الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة.

وأشارت الإدارة إلى أنّ جلسة المزاد تقام يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر الحالي في تمام الساعة 12 ظهرًا بقاعة الماسة بالحديقة الدوية بمدينة نصر.

وجاءت تفاصيل الطرح على النحو التالي:

- طرح حق استغلال وتشغيل وتطوير وصيانة لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد لجراجي الأوبرا والعتبة بمساحة إجمالية 7000 متر مربع تقريبًا، ويمكن شراء كراسة الشروط بسعر 299 جنيهًا، ودفع مبلغ تأمين دخول المزاد 39 ألف و400 جنيه.

- حق استغلال لـ14 محل تجاري و18 وحدة إدارية بالمبني الإداري بجراج الأوبرا، و1 محل تجاري و18 وحدة إدارية بالمبنى الإدارى بجراج العتبة لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد، ويمكن شراء كراسة الشروط بسعر 299 جنيهًا، ودفع مبلغ تأمين دخول المزاد 6200 جنيه.

- طرح حق استغلال وانتفاع لتركيب وإقامة محطات تقوية المحمول لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد، وسعر كراسة الشروط 299 جنيهًا، ويُقسّم التأمين الابتدائي كالتالي:

1. استغلال محطة محمول بحديقة الحرية: قيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه.

2. إنشاء واستغلال محطة محمول بحديقة الحرية رقم (2): قيمة التأمين المؤقت 20 ألف جنيه.

3. استغلال محطة محمول بالحديقة الدولية: قيمة التأمين المؤقت 20 ألف جنيه.

4. استغلال محطة محمول بحديقة العاشر من رمضان: قيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه.

- طرح حق تطوير واستغلال 1 مطعم بحديقة العاشر من رمضان بمساحة 350 مترا مربعا تقريبًا، لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد، ويمكن شراء كراسة الشروط بسعر 299 جنيهًا، ودفع مبلغ تأمين دخول المزاد 35 ألف جنيه.

- طرح حق تطوير واستغلال قاعة متعددة الأغراض بحديقة العاشر من رمضان (إقامة المؤتمرات ـ الاحتفالات ـ أعياد الميلاد ـ الأفراح)، لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد بمساحة 1200 متر مربع تقريبًا، ويمكن شراء كراسة الشروط بسعر 299 جنيهًا، ودفع مبلغ تأمين دخول المزاد 30 ألف جنيه.

- طرح حق استغلال وتشغيل بدالات مائية بالحديقة اليابانية لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد، ويمكن شراء كراسة الشروط بسعر 299 جنيهًا، ودفع مبلغ تأمين دخول المزاد 8 آلاف جنيه.

- طرح حق تطوير واستغلال كافتريا بحديقة الجولف لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد، ويمكن شراء كراسة الشروط بسعر 299 جنيهًا، ودفع مبلغ تأمين دخول المزاد 5 آلاف جنيه.

- طرح حق واستغلال وتطوير لـ2 ملعب كرة خماسي بحديقة الترعة البولاقية لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد، ويمكن شراء كراسة الشروط بسعر 299 جنيهًا، ودفع مبلغ تأمين المزاد 25 ألف جنيه.

وأشارت الهيئة إلى أنّ كراسة الشروط بها التفاصيل كافة، وتطلب من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظ عابدين- القاهرة: 23910419، ويعتبر قانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط مكملًا لهذا الإعلان، ويمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg.