الغيوم تكسو سماء سانت كاترين والزائرون ينتظرون الثلوج

غطت السحب سماء مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، وأعلنت الوحدة المحلية للمدينة حالة الطوارئ القصوى.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس المدينة، إن قوات الشرطة كثفت من تواجدها في محيط جبل موسى لمنع الزائرين من صعود الجبل، وقصر الزيارات على المناطق السياحية داخل المدينة.

وأوضح رئيس مدينة سانت كاترين في تصريح له اليوم، أنه من المتوقع أن تواصل درجات الحرارة الانخفاض، حتى تتساقط الثلوج التي تحول المدينة إلى قطعة أوربية بيضاء، والتي ينتظرها زائرو المدينة من مختلف جنسيات العالم.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى بعد تعرض مدينة الطور لموجة من الطقس السيئ وانخفاض في درجة الحرارة صاحبها رياح وصقيع وغيوم، وأعلنت الوحدة المحلية للمدينة حالة الاستعداد القصوى تحسبًا لسقوط أمطار.

وأكد أحمد عبد العظيم على جاهزية واستعداد المعدات للتعامل الفوري في حالة تساقط الأمطار، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للدفع بسيارات الكسح والنافوري والفاكيوم ومضخات نزح المياه والسيارات المدمجة، ومولدات الكهرباء المتحركة، للتعامل الفوري مع أي تراكمات للمياه على الطرق الدولية الواقعة في نطاق المدينة، والطرق الداخلية سواء كانت رئيسية أو فرعية.

وأهاب رئيس المدينة بالسائقين توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق الدولية تجنبًا لوقوع أي حوادث.

وضربت مدينة شرم الشيخ موجة من الطقس السيئ مصحوبة برياح شديدة محملة بالرمال، وانخفاض شديد في درجة الحرارة.

وأكد اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لتساقط الأمطار، ونشر المعدات الثقيلة على الطرق الرئيسية لرفع تراكمات الرمال.

وأهاب رئيس المدينة بقائدي السيارات على الطريق الدولي والطرق الرئيسية بالمدينة، توخي الحذر خلال القيادة.