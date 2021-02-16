الشيخ عبد المعز: جهاد جنودنا في الجيش المصري عبادة أفضل من الاعتكاف

قال الشيخ رمضان عبد المعز، العالم بالأزهر الشريف، إن عبد الله بن المبارك، كان يحج عاما ويجاهد عاما، وهو أحد الصالحين، وكتب سابقا إحدى الرسائل لإمام الحرم الإمام الفضيل بن عياض، يخبره فيها أن جهاده للأعداء هو عبادة أفضل من الاعتكاف في المسجد الحرام.

وتابع: «بن مبارك أثناء جهاده مثل جهاد الجيش المصري، البطل والدرع الواقي لهذا البلد الكريم المبارك، الله يرضى عن جنودنا العين الساهرة على الحدود فهم يؤدون عبادة».

الإمام في المحراب يبكي بالدموع لكن الجندي يبلل جسده بالدماء

وأضاف «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية dmc، أن رسالة بن المبارك لابن عياض، قال فيها «يا عابدَ الحَرَمينِ لوْ أبصرْتَنا لَعلمْتَ أنّك في العبادةِ تَلْعبُ، ومَنْ كان يَخْضِبُ خدَّهُ بدموعِهِ، فَنُحُورُنا بِدِمَائِنا تَتَخَضَّبُ، أو كان يُتْعِبُ خيلَهُ في باطلٍ، فخيولُنا يومَ الصَّبِيْحَةِ تَتْعبُ، رِيْحُ العَبِيْرِ لكمْ ونحنُ عبيرُنا، رَهْجُ السَّنابكِ والغبارُ الأطْيبُ» معلقا: «الأبيات كأنها تقول يا سيدنا ياللي واقف في المحراب بتصلي، إنت أخرك وتمامك بتبل خدودك دموع، إنما إحنا على الجبهة جسمنا بيتبل دماء، وحينها بكى الفضيل بن عياض».

عبد الله بن مبارك يوجز الحديث عن حسن الخلق تأكيدا لحديث النبي

واستطرد العالم بالأزهر الشريف: «عبد الله بن المبارك كان مجاهدا فارسا يعمل على خدمة الأئمة، ولأنهم يثقون فيه، سألوه عن رؤيته لحسن الخلق في قول موجز، فقال لهم: اترك الغضب، فهذا لن يؤدي إلى السباب والاشتباك مع الزوجة، وهذا تأكيد على قول النبي محمد في حديث نبوي إنه ليس الشديد بالصرع وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب».