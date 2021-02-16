إحالة واقعة تأخر إسعاف قنا عن إنقاذ مريض للتحقيق

أمر محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، بالتحقيق في واقعة تأخر وحدة الإسعاف عن إنقاذ مريض حتى توفي، وإعداد مذكرة بنتائج التحقيق في أسرع وقت، فيما قال مصدر مسؤول في مرفق إسعاف قنا، إنه سوف يتم التحقيق في الواقعة، وسيتم محاسبة المخطئ.

جاء ذلك بعد أن تواصل رئيس مدينة أبوتشت مع الداودي وأبلغه بالواقعة، وطلب كتابة مذكرة وعرضها عليه بتفاصيل الموضوع.

من جانبه، قال العميد أحمد أبو بكر، رئيس مركز ومدينة قنا، إن شكوى وصلت إلىّ من الأهالي بخصوص عدم استجابة وحدة الإسعاف لنقل مريض يخصهم إلى مستشفى فرشوط المركزي لعلاج.

وأضاف أن الشاكين قالوا إنهم ذهبوا إلى مقر الوحدة، وحاولوا التواصل مع العاملين، وانتظروا فترة طويلة حتى يخرج لهم أحد، وهو ما لم يحدث، وإن المريض توفي بعدها.

كان النائب خالد أبونحول، عضو مجلس النواب عن دائرة فرشوط وأبوتشت، شمال محافظة، قال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن أهالي حالة مريضة توجهوا الساعة الثانية صباحا إلى وحدة إسعاف فرشوط لنقل الحالة سريعا إلى المستشفى، ولكن فوجئوا بأن الوحدة مغلقة، فظلوا يطرقون الأبواب دون جدوى، ما تسبب في النهاية في وفاة الحالة.

وطالب عضو مجلس النواب بالتحقيق مع المسؤولين عن الواقعة، الذين يسيئون إلى فرشوط ويهملون في أداء عملهم، قائلاً: «نرفع الأمر إلى كل مسؤول وإلى هيئة الإسعاف، ولا بد من التصدي لكل مقصر ومهمل، ولا بد من عقاب رادع، أرواح الناس ليست بالأمر الذي يجب السكوت عنه».