«الداخلية» تنجح فى العثور على فتاتي الشرقية المتغيبتين

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب إحدى الفتيات وبصحبتها صديقتها، مقيمتان بمحافظة الشرقية عن المنزل، ومناشدة أسرتيهما مساعدتهم فى العثور عليهما، حيث أسفر الفحص من عدم تقدم أسر الفتاتين ببلاغ يفيد تغيبهما انتظاراً لعودتهما، وإقرار والد إحداهما بقيام نجلته بأخذ مبلغ مالى ومغادرتها المنزل.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عن تحديد مكان الفتاتين المتغيبتين بناحية مدينة العبور، وتبين حيازتهما لـ (مصوغات ذهبية – مبلغ مالى)، وبسؤالهما قررتا ترك منزل أهليتهما بمحض إرادتهما لسوء معاملة أسرتيهما لهما، وأضافت إحداهما بأخذ مبلغ مالى من والدها، وقيامهما بالخروج للتنزه وشراء بعض المتطلبات وأضافتا بعدم تعرضهما لأي مكروه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد شهدت استغاثات بتغيب فتاتين من أسرتيهما بمحافظة الشرقية، حيث تبين أنهما صديقتان وهربتا من المنزل بسبب قسوة أسرتيهما معهما بحسب اعترافات الفتاتين لأجهزة الأمن.