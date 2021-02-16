«الصحة»: «القومي للأمصال بحلوان» قادر على تخزين لقاحات كورونا

أكد الدكتور محمد عبدالمقصود، معاون وزيرة الصحة، أن المركز القومي للأمصال واللقاحات بحلوان، الذي تم افتتاحه اليوم الثلاثاء، قادر على استقبال وتخزين كل اللقاحات المعتمدة لمواجهة كورونا.

وأوضح أن هذا المشروع تم تنفيذه على مساحة 10 ألف متر، ويضم مخازن بالدور الأرضي من المبني، أما الطابقين الأول والثاني، فيضما 35 ثلاجة، و8 غرف تجميد تصل درجة حرارتها إلى سالب 20، وهو ما يعني أنه يمكننا أن نستورد أي أمصال من الخارج تحت هذه الدرجة، مثل اللقاحات المعتمدة لمواجهة وباء كورونا.

وأضاف «عبدالمقصود»، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع مراسل قناة «extra news»، أن الطابقين يحتويان أيضا على 27 غرفة تبريد، بدرجات حرارة من 2 إلى 8، أما الطابق الثالث بالمبني، فعبارة عن 28 مخزن جاف، بخلاف 2 مخزن جاف بالدور الأرضي للمبنى.

الحوكمة والتحول الرقمي

وعن تطبيق الحوكمة والتحول الرقمي بهذا المشروع، أكد معاون وزيرة الصحة، أنه يتم تطبيقها بشكل تام، موضحًا أن هذا المشروع يختلف بشكل ما عن مشاريع كثيرة، لأنه اتبع فيه نظام الحوكمة الرقمية لدورة العمل من بدايتها إلى نهايتها.

وتابع: «من أول استلام الأصناف الواردة من الشركات، ومرورًا بمرحلة تسليمها، يتم لصق الملصق الإلكتروني، حتي يتم إدخالها المسار الإلكتروني، وبشكل مباشر يتم تسجيلها على (السيستم) بأنه تم استلامها بالمخازن»، وقبل ذلك يكون قد تم تحديد المخزن المناسب لاستلام هذه الأمصال، وفقا لمساحات التخزين المتاحة للتسكين.

التمسيح الإلكتروني

ونبه أنه في حالة خروج أي صنف من المخازن، دون تسميح الكتروني، يجب أن يخضع له أولا، الجهاز المرتبط بـ (السيستم) يصدر إنذرات وتنبهيات، بأن هناك أصناف خرجت من المخزن بشكل غير قانوني، قائلا: «حتى لو علبة واحدة طلعت من جوا المخزن بدون ما تخضع لتمسيح إلكتروني، الجهاز هيدي إشارة أنها خارجة بشكل غير قانوني».