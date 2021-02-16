قطع المياه عن عزبة الهجانة لتنفيذ أعمال كوبري المعصراوي الخميس المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن عزبة الهجانة، اعتبارا من الساعة العاشرة، صباح الخميس المقبل، الموافق 18 فبراير، وحتى الساعة الثامنة مساء من اليوم نفسه، لمدة 10 ساعات؛ نظرا لأعمال تنفيذ أعمال كوبري المعصراوي بمنطقة عزبة الهجانة، الذي يستلزم تحويل مسار خط المياه «قطر 600 مم»، المتعارض مع أعمال الكوبري.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وأوضحت الشركة، أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.