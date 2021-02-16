قطع المياه عن مدينتي أشمون ومنوف و4 قرى للصيانة

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية برئاسة المهندس محمد نجيب، قطع المياه اليوم الثلاثاء، عن مدينة أشمون، من الساعه الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعه الثالثة عصرا من نفس اليوم لصيانة الشبكات وتطهير الخزانات.

وأعلنت الشركة، في بيان لها عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن قطع المياه اليوم الثلاثاء، بمدينة منوف وضواحيها، قري «تتا وغمرين، وبرهيم، وفيشا الكبرى، وكفر فيشا»، من الساعه الثامنة والنصف صباحا وحتى الثانية ظهرا، لغسل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأهابت الشركة في بيانها بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكوميه تدبير كمية المياه اللازمة لاستعمالها أثناء انقطاع المياه لحين انتهاء عملية الغسيل والصيانة الدورية اللازمة.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أعلنت قطع المياه، الإثنين الماضي عن مدينة شبين الكوم وضواحيها قري كفر المصيلحة وميت خاقان، وعن مدينة تلا، لمدة 6 ساعات، تبدأ في الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهرا، لأجراء عملية غسيل الشبكات وتطهير الخزانات وإجراء الصيانة الدورية اللازمة.

على صعيد متصل، أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة بمختلف المحافظات، تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأصدر المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حزمة من التوجيهات للشركات التابعة بكافة المحافظات، لمواجهة موجة الطقس السيء، أهمها، إصلاح أي تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب أغطية لها، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، فضلا عن إنتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية، وفرق متابعة المحطات علي كافة مواقع العمل حسب الأولوية.