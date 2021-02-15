اليوم.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 3 ساعات
كتب:
حسن صالح
02:29 م | الإثنين 15 فبراير 2021
قطع مياه
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية،عن قطع المياه عن مدينه القناطر الخيرية، اعتباراً من الساعة التاسعه مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.
وأوضحت الشركة فى بيان لها، اليوم، أن الانقطاع جاء لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
في وقت سابق أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن استفاده الشركة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية.
وأشار الى قيام الشركة بدراسة الاحتياجات ووضع خطة القري المستهدفة وترتيب الأولويات الأعمال المطلوبة بجانب تشكيل فريق عمل برئاسه الدكتور عبدالحليم مهدي المنسق العام للمبادرة والمهندس ممدوح كمال الرئيس التنفيذي لمبادرة حياة كريمة وفريق من المهندسين للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه وعمل المعاينات على أرض الواقع، لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال، والعمل على حل المشاكل والعقبات التي تواجه تنفيذ أعمال التطوير