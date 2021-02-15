اليوم.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 3 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية،عن قطع المياه عن مدينه القناطر الخيرية، اعتباراً من الساعة التاسعه مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، اليوم، أن الانقطاع جاء لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

في وقت سابق أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن استفاده الشركة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية.

وأشار الى قيام الشركة بدراسة الاحتياجات ووضع خطة القري المستهدفة وترتيب الأولويات الأعمال المطلوبة بجانب تشكيل فريق عمل برئاسه الدكتور عبدالحليم مهدي المنسق العام للمبادرة والمهندس ممدوح كمال الرئيس التنفيذي لمبادرة حياة كريمة وفريق من المهندسين للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه وعمل المعاينات على أرض الواقع، لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال، والعمل على حل المشاكل والعقبات التي تواجه تنفيذ أعمال التطوير