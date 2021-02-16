محافظ بني سويف يتفقد موقع إقامة ميناء جاف في «كوم أبو راضي»

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، المنطقة المزمع إقامة ميناء جاف ومنطقة لوجيستية عليها بمنطقة «كوم أبو راضي» الصناعية، على مساحة تزيد على 88 فداناً، حيث رافقه خلال الجولة، كل من اللواء عمر إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخرين، والمهندس وصفى عبد الله، مدير عام التموين، والمحاسب محمد بكري، رئيس مركز ومدينة الواسطى، وعدد من قيادات وزارات التموين والنقل والمحافظة.

في بداية الجولة، تم عقد مؤتمر تعريفي بالمشروع وأهدافه والإجراءات المقرر تنفيذها، للوصول إلى خطوات عملية بعد إجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة، للبدء في تنفيذ المشروع الطموح بالمنطقة، والذي سيشترك في تنفيذه 3 أطراف معنية وهي المحافظة، والهيئة العامة للموانئ الجافة بوزارة النقل، والشركة القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين.

وأكد المحافظ أن المشروع نتاج تعاون مثمر بين المحافظة ووزارتي التموين والنقل، معرباً عن شكره وتقديره لحرص الوزيرين الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، على الدفع بمقترح المشروع، معتبراً أن زيارة اليوم تأتي دعماً نوعياً من وزارة التموين في هذا الاتجاه، وأضاف أن مد خط سكة حديد للمنطقة يمثل دعماً آخر من وزارة النقل، والذي ضاعف من إمكانية وأهمية وتنفيذ المشروع على أرض المحافظة.

وأشار «غنيم» إلى أهمية المشروع المزمع تنفيذه، والذي يعتبر من ثمار عمل متواصل لأكثر من عام، تضمن دراسة شاملة للمنطقة، والمقومات والموارد والميزات النسبية والتنافسية التي تتوافر للمحافظة، والتي تبلورت في منتج نوعي، وهو الاستراتيجية التنموية العامة المحلية، والتي تم إطلاقها في ديسمبر الماضي، ولاقت توافقاً وقبولاً واسعاً من الحكومة، وتم التوجيه بتعميم فكرتها على باقي المحافظات.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن الهدف الأساسي من المشروع هو تحقيق نقلة نوعية في مجال التجارة، واستثمار التمركز الصناعي بالمحافظة وتنوع الصناعات بها، وتعظيم سلاسل القيمة المضافة لمقومات الصناعة والاستثمار المتوافرة بالمنطقة، بجانب توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

ومن جانبه، استعرض رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين خريطة الصوامع المطورة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن بني سويف تعتبر من المحافظات المتميزة في هذا القطاع، حيث يوجد بها 7 صوامع مطورة، مؤكداً على أهمية المشروع الذي يتبناه محافظ بني سويف، بالتعاون مع الشركة والهيئة العامة للموانئ الجافة.

كما أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ الجافة المراحل التي مرت بها دراسة المشروع، بداية من تقديم الدراسة الشاملة، التي تؤكد أهمية المشروع وأسبابه نجاحه وعوائده الاقتصادية على المستوى المحلي والقومي، مشيراً إلى أنه يجري دراسة المشروع من كافة النواحي، لتحديد الجدوى الاقتصادية من إقامة ميناء جاف، بجانب المنطقة اللوجيستية.

وعقب ذلك تفقد المحافظ ومرافقوه هناجر التخزين المقامة بالمنطقة، بجانب صوامع تخزين الأقماح، والتي منحت منطقة الـ55 فداناً ميزة نسبية وقيمة اقتصادية، بجانب تفقد منطقة الـ33 فداناً، والتي سيتم إضافتها للموقع لتصل المساحة الكلية إلى 88 فداناً.