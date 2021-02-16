الفرعون المصري محمد صلاح يحلق نحو القمر
ابن الـ28 عاما لعب 503 مباريات وأحرز 235 هدفا وصنع 120
كتب:
محمد عبدالجواد
08:48 م | الثلاثاء 16 فبراير 2021
فخر العرب محمد صلاح
في أحد البرامج الحوارية لمحمد صلاح قبل الانتقال لليفربول سألته المذيعة: ما الذى تتمنى الوصول إليه؟ رد: أتمنى أن أصنع لنفسي ولفريقي ومنتخب بلادي، تاريخ لم يصنعه أحد.
وقد كان.. فها هو ابن الـ28 ربيعا، وخلال 10 أعوام فقط، يسطر تاريخاً وإنجازاً.. وأرقام يصعب تخطيها، وفى هذا التقرير، نعرض لكم السجل الكامل لأهم لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية والأرقام لا تكذب.
تاريخ الميلاد: 15-6-1992
محل الميلاد: نجريج- بسيون- محافظة الغربية
الطول: 1,75 m
مشوار الأندية
المقاولون العرب
لعب: 44 مباراة
أحرز: 12 هدف
صنع: 6 أهداف
بطاقات: 2صفراء
بازل السويسرى
لعب: 79 مباراة
أحرز: 20 هدف
صنع: 17 هدف
بطاقات: 5 صفراء
تشيلسى
لعب: 19 مباراة
أحرز: 2 هدف
صنع: 4 أهداف
بطاقات: 1 صفراء
فيورنتينا
لعب: 26 مباراة
أحرز: 9 أهداف
صنع: 4 أهدف
بطاقات: 1 صفراء
روما
لعب: 83 مباراة
أحرز: 34 هدف
صنع: 22 هدف
بطاقات: 3 صفراء وبطاقة حمراء غير مباشرة
ليفربول
لعب: 185 مباراة
أحرز: 117 هدف
صنع: 45 هدف
بطاقات: 5 صفراء
مجموع الأندية
لعب: 436 مباراة
مجموع دقائق اللعب مع الأندية '32.449
أحرز: 194 هدف
صنع: 98 هدف
بطاقات: 17 صفراء وبطاقة حمراء واحدة غير مباشرة
منتخب مصر فى مراحل الناشئين والمنتخب الأول
لعب: 67 مباراة
مجموع دقائق اللعب مع المنتخبات '5.602
أحرز: 41 هدف
صنع: 22 هدف
بطاقات: 3 صفراء
المجموع الكلى
لعب: 503 مباراة
أحرز: 235 هدف
صنع: 120 هدف
بطاقات: 20 صفراء وبطاقة حمراء واحدة غير مباشرة ولم يحصل على بطاقة حمراء مباشرة طوال مسيرته
بطولات وجوائز
بطولات
الدورى السويسرى
مواسم 12/13 - 13/14
الدورى الإنجليزى
موسم 2015 مع تشيلسى
موسم 2020 مع ليفربول
كأس رابطة الأندية الإنجليزية
موسم 2015 مع تشيلسى
دورى أبطال أوروبا
موسم 18/19 مع ليفربول
كأس السوبر الأوروبى
موسم 19/20
كأس العالم للأندية
موسم 2019 مع ليفربول
جوائز
هداف الدورى الإنجليزى موسم 17/18 برصيد 32 هدف
هداف الدورى الإنجليزى موسم 18/19 برصيد 22 هدف
لاعب العام موسم 12/13 مع فريق بازل السويسرى وموسم 17/18 مع فريق ليفربول الإنجليزى
جائزة أحسن لاعب فى قارة أفريقيا
موسم 2017 وموسم 2018