الفرعون المصري محمد صلاح يحلق نحو القمر

في أحد البرامج الحوارية لمحمد صلاح قبل الانتقال لليفربول سألته المذيعة: ما الذى تتمنى الوصول إليه؟ رد: أتمنى أن أصنع لنفسي ولفريقي ومنتخب بلادي، تاريخ لم يصنعه أحد.

وقد كان.. فها هو ابن الـ28 ربيعا، وخلال 10 أعوام فقط، يسطر تاريخاً وإنجازاً.. وأرقام يصعب تخطيها، وفى هذا التقرير، نعرض لكم السجل الكامل لأهم لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية والأرقام لا تكذب.

تاريخ الميلاد: 15-6-1992

محل الميلاد: نجريج- بسيون- محافظة الغربية

الطول: 1,75 m

مشوار الأندية

المقاولون العرب

لعب: 44 مباراة

أحرز: 12 هدف

صنع: 6 أهداف

بطاقات: 2صفراء

بازل السويسرى

لعب: 79 مباراة

أحرز: 20 هدف

صنع: 17 هدف

بطاقات: 5 صفراء

تشيلسى

لعب: 19 مباراة

أحرز: 2 هدف

صنع: 4 أهداف

بطاقات: 1 صفراء

فيورنتينا

لعب: 26 مباراة

أحرز: 9 أهداف

صنع: 4 أهدف

بطاقات: 1 صفراء

روما

لعب: 83 مباراة

أحرز: 34 هدف

صنع: 22 هدف

بطاقات: 3 صفراء وبطاقة حمراء غير مباشرة

ليفربول

لعب: 185 مباراة

أحرز: 117 هدف

صنع: 45 هدف

بطاقات: 5 صفراء

مجموع الأندية

لعب: 436 مباراة

مجموع دقائق اللعب مع الأندية '32.449

أحرز: 194 هدف

صنع: 98 هدف

بطاقات: 17 صفراء وبطاقة حمراء واحدة غير مباشرة

منتخب مصر فى مراحل الناشئين والمنتخب الأول

لعب: 67 مباراة

مجموع دقائق اللعب مع المنتخبات '5.602

أحرز: 41 هدف

صنع: 22 هدف

بطاقات: 3 صفراء

المجموع الكلى

لعب: 503 مباراة

أحرز: 235 هدف

صنع: 120 هدف

بطاقات: 20 صفراء وبطاقة حمراء واحدة غير مباشرة ولم يحصل على بطاقة حمراء مباشرة طوال مسيرته

بطولات وجوائز

بطولات

الدورى السويسرى

مواسم 12/13 - 13/14

الدورى الإنجليزى

موسم 2015 مع تشيلسى

موسم 2020 مع ليفربول

كأس رابطة الأندية الإنجليزية

موسم 2015 مع تشيلسى

دورى أبطال أوروبا

موسم 18/19 مع ليفربول

كأس السوبر الأوروبى

موسم 19/20

كأس العالم للأندية

موسم 2019 مع ليفربول

جوائز

هداف الدورى الإنجليزى موسم 17/18 برصيد 32 هدف

هداف الدورى الإنجليزى موسم 18/19 برصيد 22 هدف

لاعب العام موسم 12/13 مع فريق بازل السويسرى وموسم 17/18 مع فريق ليفربول الإنجليزى

جائزة أحسن لاعب فى قارة أفريقيا

موسم 2017 وموسم 2018