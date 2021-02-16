لوردينا ترقص على أنغام «أندال أندال» بشكل مثير «فيديو»

تداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع مصور للراقصة البرازيلية لوردينا، وهي ترقص في إحدى المناسبات الخاصة، على أنغام مهرجان أندال، وسط تفاعل من المحيطين لها بالمناسبة.

وقالت لوردينا لـ«الوطن»، إنها سعيدة بالتفاعل على هذا الفيديو، مشيرة إلى أنها تحب الاحتفالات مع المصريين، لأنهم يدخلون البهجة إلى نفسها، خاصة أن الأغاني المصرية متميزة وجديدة عليها، لكنها تحبها وتحب مطربيها، ومنهم حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا.

أما عن التمثيل في الفترة الحالية، فقالت إن اللغة ستكون عائقا في الوقت الحالي، لكنها تعمل على تحسين لغتها في الفترة الحالية، وستظهر في أكثر من فيديو كليب خلال الفترة المقبلة.