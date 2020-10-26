لوردينا تظهر كاجوال في كليب "قشطة بالزبادي".. ووكيل أعمالها: موديل

كشف طارق عبد المحسن، مدير أعمال الراقصة البرازيلية لوردينا، كواليس تعاون الأخيرة مع الفنان الشعبي محمود الليثي، في فيديو كليب "قشطة بالزبادي".

وقال "عبد المحسن" لـ"الوطن"، إن التصوير جرى صباح اليوم الإثنين، داخل أحد المراكب النيلية بالقاهرة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا تقريبًا، لافتًا إلى أنّ الراقصة لم يكن لديها أي اشتراطات للتواجد في هذه التجربة.

وكشف أسباب عدم ارتداء لوردينا، "بدلة رقص"، خلال تصوير الكليب، قائلًا: "هي مش طالعة في قصة فيلم كراقصة أو بترقص في كباريه، هي بتظهر كموديل مع محمود الليثي فقط"، لافتًا إلى أنه من المُقرر طرح الكليب خلال الأسبوعين المُقبلين.

ولازالت الراقصة البرازيلية لوردينا، تحظى باهتمامٍ واسع، بعد الشهرة التي طالتاها خلال الأيام القليلة الماضية، فصارت محور حديث لقطاع كبير عبر منصات السوشيال ميديا، فضلًا عن ازدحام جدول أعمالها، إذ انقلب رتم حياتها رأسًا على عقب، بعد انتشار فيديو لها وهي ترقص على مهرجان "اخواتي" من داخل أحد صالونات التجميل.

موظفة

وقال طارق عبدالمحسن، مدير إحدى شركات الرقص المصرية، إنَّه ليس مسؤولًا عن إدارة أعمال الراقصة البرازيلية بالقاهرة، بينما تُعد موظفة بشركته، قائلًا: "أنا مديرها وهي موظفة عندي".

وأوضح "عبدالمحسن"، في تصريح سابق لـ"الوطن" أنَّه يُجرى التحضير حاليًا بشأن تقديم راقصتين جديدتين، بجانب "لوردينا"، ومن المُقرر تقديمهما للجمهور خلال الأيام المُقبلة، موضحًا أنَّ هؤلاء موظفات في الشركة ويحصلن على راتب مُحدد متفق عليه مسبقًا، وليس مدير أعمال البرازيلية كما يُشاع.

مدير لورديانا: لا تحيي حفلات غير مرخصة.. وعمرها ما دخلت "نايت كلوب"

وكشف "عبدالمحسن" عن راتب "لوردينا" في القاهرة، حيث إن أجرها في الساعة الواحدة يتراوح ما بين 12 إلى 15 ألف جنيه، موضحًا بقوله: "تحصل على 12 ألف جنيه في الساعة الواحدة، حال إحياءها لحفلٍ دون مطرب أو فرقة، بينما تحصل على 15 ألف في الساعة حال اصطحابها لفرقتها المكوّنة لـ14 فردًا".

ونفى "عبدالمحسن"، ما تردد على مدار الساعات الماضية، بشأن ارتفاع أجرها في الحفلات، مؤكّدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، قائلًا: "أجرها لم يتغير بعد، بينما جدول أعمالها بات مزدحم للغاية".

وأكّد "عبدالمحسن"، أنَّ "لوردينا" تلقت عروضًا فنية عدة، خلال الأيام الماضية، إلا أنه يُجرى دراستها حاليًا، بشأن المشاركة فيها من عدمه، لافتًا إلى أنّ أولى أعمالها الفنية الجديدة هو كليب مع الفنان محمود الليثي.

وأشار الى أنَّها تُحيي الحفلات التي تقام في أماكن آمنة فقط: "لوردينا ترفض الأماكن المشبوهة وكذلك الحفلات غير الحاصلة على تراخيص.. عمرها ما دخلت نايت كلوب".