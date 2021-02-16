 شقيقة علي حميدة تتعرض لوعكة صحية تأثرا بوفاته

كشفت عادل نافع، ابن شقيقة الفنان الراحل علي حميدة، عن تعرض والدته لوعكة صحية مفاجئة، بعد وفاة خاله يوم الخميس الماضي.

وقال عادل نافع لـ«الوطن»، إنّ والدته تعرضت لارتفاع مُفاجئ في ضغط الدم، خلال اليوم الثاني للعزاء، وانتقلت على أثرها أحد مستشفيات مدينة مرسى مطروح، لإجراء الفحوصات اللازمة، موضحًا أنّها خرجت من المستشفى بعد ساعات، لكنّها لا تزال تُعاني من عدم استقرار في الضغط.

وأضاف «نافع» أنّ والدته دخلت في حالة حزن شديدة، ولم تُصدق وفاة علي حميدة بعد، كونها كانت مُرتبطة به بشكلٍ كبير، قائلًا: «ماكنش مجرد أخوها.. كل الدنيا بحالها بالنسبة لها»، لافتًا إلى أنها كانت تتواصل مع شقيقها بشكلٍ يومي لمدة تتجاوز الخمس مرات.

وحرص عادل نافع علي زيارة قبر خاله، أمس الأحد، ولم يتمالك دموعه أثناء قراءة الفاتحة على روحه، حيث خرج في بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، وطالب أصدقائه بالدعاء لخاله بالرحمة وأن يسكنه المولي عز وجل فسيح جناته.

يذكر أنّ الفنان على حميدة كان قد رحل عن دنيانا صباح يوم الخميس الماضي، وتمّ تشيع جنازته من مسقط رأسه بمرسى مطروح بعدما توفي عن عمر يناهز الـ73 عامًا، واكتفى الوسط الفني بوداعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم لطيفة وحميد الشاعري وأحمد الشامي ومي كساب وديانا كرزون وسيمون.

علي حميدة، هو ممثل وأحد أبرز مطربي موسيقى الجيل المصريين، الذين ظهروا في عقد الثمانينيات من القرن العشرين، وهو نالت أغنيته الشهيرة «لولاكـي» بقيادة موزع الموسيقى حميد الشاعري وفرقته الجبارة، شهرة كبيرة، وقت صدورها في يوليو عام 1988، حيث أحدثت ثورة كبيرة جدا في عالم الأغنية العربية لموسيقى الجيل وأحيت كيانه (واعتُبر بـ نجاح تاريخي) حيث تمّ بيع أكثر من 6 ملايين نسخة إلى جميع أنحاء العالم الشرقي وكذلك الغرب.