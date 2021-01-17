محمد فؤاد لـ حلمي بكر: «خف إيدك على حبايبك.. وهطرح أغنية كل 20 يوم»

قال النجم محمد فؤاد إن هذا العام سيكون مختلفا فنيا، وإنه أوضح للجمهور أنه لن يغني حاليا بسبب ما تمر به مصر من أحداث، فما يقدمه للجمهور تجارب حياتية، بحسب قوله، «لا أغنى على الناس، فهذا المبدأ أرفضه، ولكن الشق التجاري أحيانا كان يغلب على ألبوماتى الأولى، ثم أخذت قرارا أن أغنى للناس».

وأضاف خلال برنامج «حديث القاهرة» مع خيرى رمضان وكريمة عوض، على «القاهرة والناس»: «لا يليق بى أن أغني المهرجانات، ولكن أغنية (حفلة) طرحتها لكي أقول إن الخبرة تفرق وأن محمد فؤاد، مش سهل ويعرف يخلى السوق يصحى له وبيعرف يلم جمهوره حواليه، فأنا لا يعنينى ما قاله حلمي بكر رغم أنني أحترمه، وهو تراجع عما قاله عني».

وتابع: «هناك أغنية بعنوان (شكوى الى الله) لم يتحدث عنها أحد ولكنها كانت بلونة اختبار، وبشأن الألبوم علينا أن نترحم على هذا المصطلح، فسنعود إلى الأغانى كما كانت تفعل أم كلثوم وغيرها من المطربين وسأطرح اغنية جديدة كل 20 يوم».

واختتم «فؤاد»: «الجمهور لسه بخير وأتلقى تهنئة على الخطة التي تبنتها، وسأظل أحترم وأحب حلمي بكر وبقوله (خف إيدك على حبايبك)».

وكان حلمي بكر هاجم محمد فؤاد من خلال تصريحاته مع «الوطن» بعد أغنية «الحفلة» التي طرحها مؤخرا وقال عليه إنه خريج دبلوم صنايع، وحلمي ليس الوحيد بينما هاجمه أيضا الشاعر عنتر هلال والذي تعاون معه من قبل في أغنية كماننا، وبالرغم من الهجوم الكبير الذي واجهه فؤاد قبل اسبوعين، إلا أن الجمهور غير رأيه بعدما طرح فؤاد أغنية «ليه»، وتصدرت الأغنية ترند يوتيوب وأشاد بها عدد من الفنانين منهم أكرم حسني الذي نشرها وأشاد بها على صفحته على فيس بوك وأيضا عمر كمال.