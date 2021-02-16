أمطار غزيرة على شمالي كفر الشيخ ورفع حالة الطوارئ

هطلت أمطار غزيرة قبل قليل، على مناطق متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، في حين شهدت بعض المدن سقوط أمطار متوسطة.

وواصل رؤساء الوحدات المحلية شفط مياه الأمطار طوال اليوم، إذ جرى نشر المعدات وفرق النظافة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، التي نشرت معداتها لسحب مياه الأمطار من مدينة بلطيم، ومركز قلين، ومركز دسوق، والحامول، فيما نبه محافظ الأقليم، جمال نور الدين، على استمرار رفع حالة الطوارئ بكافة القطاعات حتى انتهاء موجة الطقس السيئ، فضلاً عن نشر خرائط هيئة الأرصاد الجوية واماكن سقوط الأمطار على صفحات الوحدات المحلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتنبيه المواطنين.

محافظ كفر الشيخ يطالب بالحذر

طالب محافظ كفر الشيخ، بمواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة، كما كلف المسئولين بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على تعاون قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، مع رؤساء المراكز والمدن.

كما وجه باتخاذ الحيطة والحذر، والتدخل السريع لرفع مياه الأمطار من جميع الأماكن والشوارع العامة والفرعية، والاهتمام بدور العبادة، والمدارس، والمستشفيات، والنوادي، ومراجعة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الري وطلمبات الطوارئ وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات جوية متوقعة خلال موسم الشتاء ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.