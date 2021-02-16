«قاسم» يكشف تفاصيل خطة «العملية صقر» لمواجهة السيول والأمطار والعواصف

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة لديها غرفة عمليات تتواصل مع المحافظات على مدار 24 ساعة، إضافة إلى غرفة لمتابعة الأمطار، وتم توزيع الخرائط على غرف العمليات، لافتا إلى أن هناك 27 غرفة إدارة أزمات وعمليات في 27 محافظة، ومرتبطة بغرفة مركزية في مجلس الوزراء.

تفاصيل «العملية صقر»

وأضاف «قاسم» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، أن هناك نماذج محاكاة وخطط لمواجهة الأمطار والسيول، ويتم إعادة تمركز السيارات الخاصة بشفط الأمطار، ويتم توزيعها بشكل دوري، وإعادة التمركز في محاور الطرق الرئيسية، وهناك تنسيق مع القطاع المركزي في القاهرة الكبرى، وهناك آلاف من سيارات شفط المياه في جميع المحافظات، إضافة إلى السيارات التابعة لشركات المياه، والمنطقة الشمالية، وكل هذا يتم الاستعانة به وفقا لخطة مسبقة اسمها «العملية صقر»، المتخصصة في مواجهة العواصف والسيول في مصر.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن جهاز التفتيش والمتابعة في الوزارة يتابع ما خُطط له، ويرفع في شكل تقارير من أجل رفع الأداء في مواجهة السيول، والحكومة خلال الفترة الماضية أنشأت العديد من السحارات لاستيعاب المياه، والاستفادة منها في عمليات الزراعة والري.

تفاصيل مبادرة «صوتك مسموع»

وكشف أن مبادرة «صوتك مسموع» تم تدشينها في شهر أكتوبر عام 2018، وهي استجابة لتواصل مجتمعي مع الناس برعاية رئيس مجلس الوزراء، وهي تقوم على محورين، الأول هو التفاعل مع المواطن وإشراكه في إدارة الحكم المحلي، إضافة إلى تلقي الشكاوى من خلال غرفة مركزية، ويتم تلقي المكالمات على مدار 24 ساعة، إضافة إلى أن هناك 27 غرفة لمبادرة صوتك مسموع في كل المحافظات، والوزير يتابع بنفسه كل الشكاوى، وبعض الناس يشتكون من المحافظين أنفسهم.