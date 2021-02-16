تعرف على هدايا دينا الشربيني لعمرو دياب في عيد الحب

ظلت علاقة الفنان الكبير عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، قائمة لأكثر من 3 سنوات، وهي العلاقة الأشهر فى الوسط الفني خلال الفترة الماضية، التي لم يعلن أي طرف منهما إن كانت زواج رسمي أم عرفي أم مدني، أم مجرد ارتباط عاطفي، لكن الاثنين أكدا وجود علاقة حب بينهما.

أخر هدية فى عيد الحب بين عمرو دياب ودينا الشربيني في 2020

عمرو دياب فى احدى تصريحاته التلفزيونية في عام 2020 عن الهدية التى تلقاها من دينا الشربيني في أعياد الحب التي مرت عليهما قال: «دينا بتجيبلي حاجة جميلة أوي.. بتخليني أعرف أطلع إنتاج كويس! ودي بالنسبالي أهم حاجة في حياتي إن في حد بيعرف يخليني أطلع أحسن حاجة عندي.. ودي هدية عظيمة جدًا، مفيش حد بيعرف يعمل كده كتير».

وأضاف دياب: «إنما بقى نشوف وردة بيضه أو وردة حمرا والكلام ده ممكن برضوا».

وعن الهدية التي قدمها لدينا الشربيني في عيد الحب، قال مازحا: «اسألها هي بقى، اسألها هي في الحاجة دي»، فرد أديب: «يعني انت جبت»، فرد ضاحكا: «نمشيها كده».

يذكر أن علاقة دينا وعمرو دياب بدأت فى عام 2016، وظهرت لوسائل الاعلام فى منتصف عام 2017، ظهرت للنور بشكل كبير فى كأس العالم بروسيا 2018 حينما رافقته لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني فى كأس العالم رفقة اولاده، كما انها نظمت له عيد ميلاده الخاص رقم 58 ومنذ ذلك التوقيت اصبحت دينا الشربيني فى مقام زوجة عمرو دياب واختفت تماما زوجته زينة عاشور من حياته الشخصية، كما انها ظهرت اكثر من مرة رفقة ابنته الكبرى نور التى انجبها من زوجته الاولى شيرين رضا.

وظهرت أخبار انفصال الثنائي للنور مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، حيث انقطعت العلاقة ولم يعدا يظهرا مع بعضهم البعض، وتسربت انباء عن رفض عمرو دياب التعامل معها مرة ثانية، بل طلب من اصدقائه عدم الحديث عنها معه واصبحت لا تحضر حفلاته الغنائية ولا تتحدث عن اغنياته الجديدة عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي