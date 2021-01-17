دينا الشربيني: لا شيء يستحق الحزن في ظل كورونا

قالت الفنانة دينا الشربيني، خلال مقابلتها مع برنامج «إم بي سي تريندينج» إنه لا يوجد شىء يستحق الحزن فى الحياة في الوقت الراهن بسبب ما يعيشه العالم من مآس بسبب فيروس كورونا.

وأكدت الشربيني أنه لا يوجد شيء أهم من وجود المقربين بخير، وخاصة الأهل والمحبين، وهي فترة وستمضي بالتفاؤل.

وأثناء تواجدها في بيروت طلبت «دينا»، بعدم سؤالها عن علاقتها بالفنان عمرو دياب، شريطة أن تسجل لقاء سريعا لصالح البرنامج الذي يذاع عبر قناة «إم بي سي 4».

وعلم «الوطن» أن دينا الشربيني كانت قد سافرت لبيروت من أجل تصوير حلقة في برنامج جديد بعنوان «بصراحة» سيذاع عبر قناة «إم بي سي 1»، وخلال تواجدها طلب برنامج «تريندينج» تسجيل لقاء سريع معها، ووافقت دينا بشرط عدم السؤال عن علاقتها بعمرو دياب، وأن يكون اللقاء بشكل عام عن الفن ومسلسلها الجديد «قصر النيل»، وهو ما وافقت عليه إدارة البرنامج.

وعلى جانب آخر، أكدت مصادر مقربة من الفنان عمرو دياب، أنه خلال تواجده في إمارة دبي خلال 3 أيام، لم يقابل زوجته السابقة زينة عاشور، أو الفنانة دينا الشربيني رغم تواجدهما في دبي.

وأشارت المصادر إلى أن «الهضبة» قابل أسرته وبالتحديد ابنتيه «كنزي وجانا» دون والدتهما، التي قامت خلال تواجدها هناك برحلة في الصحراء.

يُذكر أن مسلسل «قصر النيل»، من بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وإنجي المقدم، وأحمد خالد صالح، ومريم الخشت، وأحمد حاتم، وسامي مغاوري، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج خالد مرعي.