رغم انفصاله عن دينا الشربيني.. «برج الحوت» حاضرة في كل حفلات عمرو دياب

في عام 2017، فاجأ الفنان الكبير عمرو دياب جمهوره بطرح أغنية «يا أجمل عيون»، والمشهورة بين الجمهور باسم «برج الحوت»، ولم يكن وقتها أحد يتخيل أن الأغنية التي غناها الهضبة من أجل الفنانة دينا الشربيني، والتي عرف آنذاك بالوسط الفني أنهم مرتبطين عاطفيا.

وكشفت الإعلامية بوسي شلبي، حقيقة الأمر في فيديو مع الفنانة دينا الشربيني، وقالت لها إن «الأغنية دي معمولة عشانك».

بعد مرور 3 سنوات من طرح الأغنية لأول مرة، ورغم تأكد انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني رسميا منذ شهر أكتوبر الماضي وابتعادهم عن الظهور رفقة بعضهم البعض، إلا أن الهضبة ما زال حتى الآن يشدو بأغنية برج الحوت في كل حفلاته لتفاؤله بها، فغناها في حفل ختام مهرجان الجونة الذى شهد مشاجرتهم الأولى، وغناها أيضا في حفل زفاف المنتج موسى عيسي الذى يعد أقرب أصدقاء دينا الشربيني والتى لم تحضر فرحه بسبب انفصالها وقتها عن عمرو.

جدير بالذكر أن عمرو دياب ودينا الشربيني انفصلوا عن بعضهم البعض منذ عدة اشهر، وظهر الاثنين سويا في دولة الإمارات، وحاول عمرو التقرب من دينا من خلال أصدقائه إلا أن اللقاء بينهم لم يتم بسبب تواجد أولاده من زوجته زينة عاشور وهم عبدالله وكنزي وقام باستقبالهم على المسرح في حفلة بملعب دبي.