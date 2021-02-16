جماهير ليفربول تستلهم روح صلاح في دعم كلوب

كشف موقع ديلي ميل البريطاني، عن سبب دعم جماهير ليفربول لمدرب الفريق يورجن كلوب بعد النتائج المخيبة للأمال في المرحلة الماضية، سواء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أو كأس الاتحاد.

وعلقت جماهير الريدز لافتة دعم ليورجن كلوب على بوابة ملعب الآنفيلد مكتوب عليها: «كلوب لن تسير وحدك».

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن دعم الجماهير ليورجن كلوب جاء بعد تغريدة اللاعب المصري محمد صلاح، والتي قال خلالها أن الفريق سيقاتل مثل الأبطال حتى النهاية.

وكان «صلاح» قد كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لقد كانت فترة صعبة لأسباب عديدة، نحن أبطال وسنقاتل مثل الأبطال حتى النهاية، لن نسمح بحسم هذا الموسم ونهايته بالنتائج الأخيرة التي حصلنا عليها، هذا هو وعدي لكم جميعا».

وسجل «مو» هدفاً رائعاً، في شباك ليستر سيتي، رغم خسارة فريقه القاسية بثلاثية مقابل هدف، ليواصل ليفربول سلسلة نتائجه السلبية هذا الموسم، ويبتعد أكثر عن صراع اللقب، محاولاً الحفاظ على مقعد في المربع الذهبي، للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر النجم الدولي المصري ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري 2020-2021، برصيد 17 هدفاً وبفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وذلك رغم تراجع نتائج الريدز هذا الموسم، لكن صلاح استطاع استعادة مستواه سريعاً وتقديم عروض طيبة خلال المباريات الماضية.

وكان محمد صلاح قد توج بجائزة لاعب الشهر مع ليفربول للمرة الثانية على التوالي، في أعقاب ظهوره بأداء مميز وقوي، خلال مباريات الفريق في شهر يناير الماضي، والتي خاضها ووصلت إلى سبع مواجهات، حيث تمكن «مو» من تسجيل خمسة أهداف في هذه المباريات السبعة، ليصبح أكثر لاعبي الريدز تأثيرا في نتائج الفريق خلال الشهر الماضي.