انتحار طفلة بعد اكتشاف أهلها علاقاتها العاطفية مع شاب بالخانكة

أقدمت طفلة لم يتجاوز عمرها 15 سنة، على إنهاء حياتها بشنق نفسها بواسطة حبل مربوط في أحد العروق الخشبية، أعلى سطح منزل أسرتها، في منطقة «المنايل»، التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، بعد اكتشاف أهلها علاقتها العاطفية بأحد الشبان.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من اللواء حاتم حداد، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى المقدم أحمد سامي عفيفي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بانتحار طفلة تبلغ من العمر 15 سنة، بعد اكتشاف أهلها أنها على علاقة عاطفية مع أحد الشبان، فأقدمت على التخلص من حياتها، بشنق نفسها أعلى سطح منزل أسرتها، بمنطقة «المنايل»، دائرة المركز.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت نيابة الخانكة، برئاسة المستشار أحمد البوشي، بالتحفظ على الجثة وانتداب الطبيب الشرعي لمناظرتها وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بدفنها بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت باستدعاء أهل الطفلة المنتحرة، وطلب تحريات المباحث بشأن ظروف وملابسات الواقعة.

وفي وقت سابق، صرحت نيابة الخانكة بدفن جثة فتاة أقدمت على الانتحار أيضاً، بشنق نفسها، بعد فسخ خطبتها من أحد الشبان وارتباطه بأخرى، حيث دلت التحريات على أن المتوفاة، تبلغ من العمر 19 سنة، بينها وبين خطيبها السابق صلة قرابة، وتربطهما علاقة عاطفية منذ سنوات، حيث تقدم لخطبتها واستمرت الخطوبة عامين، ولكنه فسخ الخطوبة، وعلمت المجنى عليها، بتعلق خطيبها بفتاة أخرى ورفض العودة إليها، ما دفعها إلى الدخول في نوبة اكتئاب، وإصابتها بحالة نفسية سيئة دفعتها للتخلص من حياتها، وقررت الانتحار، بشنق نفسها في مروحة مسكنها الكائن بمنطقة المنشية دائرة المركز.