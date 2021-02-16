للباحثين عن «الزيرو الرخيص».. 3 مزادات بجمارك السيارات في مارس

يمثل شهر مارس المقبل فرصة كبيرة أمام الباحثين عن سيارات متنوعة بأسعار زهيدة، حيث تقيم مصلحة الجمارك المصرية ثلاثة مزادات لبيع «لوطات» من السيارات التي تمت مصادرتها بالجمارك.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، إن المزادات الثلاثة ستقام في الأيام الثلاثة الأولى من شهر مارس المقبل.

وأضاف لـ«الوطن» أن المزاد الأول كان يوم 1 مارس لبيع سيارات ملاكي و«بيك آب» وتوك توك وتروسيكل وماركات السيارت، تتنوع بين الفيات والشيفرولية والمرسيدس، إلى جانب بضائع وتكيفيات وورق «دشت» وغيرها.

وحول المزاد الثاني، أوضح المصدر أنه سيقام في الثاني من شهر مارس لبيع سيارات ماركات متعددة وبضائع، وعن المزاد الثالث قال إنه مخصص لبيع 72 «لوط» لسيارات واردة من الخارج، ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، وبساحة أرض المعارض شارع صلاح سالم.

مشيرا إلى أن السيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة والبعض يرخص والبعض لا يرخص وتشمل (سيارات ملاكي وبيك أب ورأس جرار وذيل تريللا ماركات: شيفروليه تويوتا هیوندای دودج / بيجو ميتسوبيشي / نيسان / لاندروفر بورش أودي / سامسونج / جيب شيروكي / فولفو مرسيدس / فولكس / BMW داتسون / GMC / هامر/ ليكزس ميركوري/ لينكولن/ هوندا /كاديلاك /مازدا).

وتابع أن جلسات المزادت الثلاثة ستعقد في الثانية عشرة ظهرا من أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 3 مارس المقبل، بقاعة النادي المصري القاهري، بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، بجلسة مزاد علني.

ولفت إلى أن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد تباع بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي، متفرع من شارع التحرير، المواجه لبنك فيصل الاسلامي بالدقي، كما يمكن معاينة السيارات بساحة سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولي، بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة، وساحة أرض المعارض بشارع صلاح سالم، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية، وحتى يوم عقد المزاد على أن يتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين، على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.