عاجل.. انهيار أجزاء من 3 عقارات وسط الإسكندرية بدون إصابات

انهارت أجزاء من 3 عقارات بمناطق محرم بك والحضرة البحرية والإبراهيمية بحي وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بسبب الأمطار وسوء الطقس، دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عدة بلاغات تفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 14 شارع متفرع من عرفان بمحرم بك، والعقار رقم 18 شارع الواثق بالحضرة البحرية، والعقار رقم 8 شارع أنس بالإبراهيمية.

وانتقل مسئولو حي وسط الإسكندرية إلى مواقع البلاغات، وتبين أن العقار الأول بمنطقة محرم بك مأهول بالسكان، ومكون من 5 طوابق، وصادر له قرار إزالة وترميم رقم 66 لسنة 2018، وسقوط سقف حجرة بالطابق الثالث.

كما تبين من المعاينة أن العقار الثاني، في منطقة الحضرة البحرية، مكون من أرضي وطابقين، مأهول بالسكان، وصادر له قرار ترميم رقم 9 لسنة 2001، وسقوط أجزاء من شرفة الطابق الأول علوي.

أما العقار الثالث، في منطقة الإبراهيمية، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وصادر له قرار ترميم رقم 211 لسنة 2001، وتبين وجود ميل بسيط به.

ومن جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه جرى إصدار قرارات إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات للعقارين الأول والثاني، حفاظاً على حياة المواطنين، فضلاً عن عرض العقار الثالث على اللجنة الهندسية المختصة.

وتتعرض مدينة الإسكندرية لموجة من الطقس السيء، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وتستمر حتى بعد غد الخميس، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح باردة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.