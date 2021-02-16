أسرة الشيخ محمد حسان تنفي إصابته بكورونا: دخل المستشفى بسبب الكلى

تعرض الداعية السلفي الشهير محمد حسان لوعكة صحية، نُقل على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة، حيث شهدت صفحات «السلفية» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انتشار الأدعية الموجهة للداعية محمد حسان بعد نقله للمستشفى، بأن يتم الله شفاءه.

وأكدت أسرة الداعية محمد حسان، في تصريحات لـ«الوطن» أن الشيخ محمد حسان بخير وحالته مستقرة، نافية ما تردد حول سوء الوضع الصحي له، مؤكدة أن دخول الشيخ حسان المستشفي جاء بناء على طلب الأطباء لعلاج أزمة صحية متعلقة بالكلى.

ونفت أسرة الداعية الكبيرة إصابته بفيروس كورونا أو أن يكون ذلك سببا في نقله للمستشفى، مؤكدة أن تلك شائعات تم ترديدها على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، مطالبين بتوخي الحذر من الشائعات التي يتم نقلها على الداعية محمد حسان.

ولم تحدد أسرة الشيخ محمد حسان موعد خروجه من المستشفى، مؤكدة أن الحالة مستقرة والشيخ يتلقى العلاج، وأن الأطباء هم من سيحددون موعد الخروج ومن المتوقع أن يكون ذلك قريبا.

وتوجهت أسرة الداعية السلفي الكبير بالشكر لكل أصدقاء ومتابعي حسان، الذين أجروا اتصالات بالأسرة للاطمئنان عليه، مؤكدة أن الداعية سيطمئن جمهوره بنفسه بعد خروجه من المستشفى.