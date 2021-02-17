شاب يقتل زوجة أبيه بـ6 طعنات في الدقهلية: أخذت أبويا وحرمت أمي منه

تخلص سائق توك توك بالدقهلية من زوجة أبيه بتوجيه 6 طعنات قاتلة لها في البطن والصدر، ما تسبب في مصرعها في الحال بعد أن اتهمها بأنها تقف وراء الخلافات المستمرة بين والديه.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبدالهادي، مأمور مركز شرطة المنصورة، من أهالي قرية «بداوي» التابعة للمركز بمصرع ربة منزل مقيمة بذات القرية بعد خلافات مع نجل زوجها.

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انتقل مأمور المركز والمقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة، وضباط المباحث إلى مكان البلاغ ، بالفحص تبين مصرع «سنية أحمد محمود عبد الجواد»، 55 عاما، وبالجثة عدة طعنات بالبطن والصدر، وأن المتهم في الواقعة نجل زوجها ويدعى «إيهاب فتحي عبد الرازق حداد»، 22 عاما، سائق توك توك.

وبالبحث عن الشاب المتهم تمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم أثناء اختبائه عند أحد أصدقائه، وبالقبض عليه، ومواجهته بما هو توصلت إليه تحريات المباحث، اعترف في محضر الشرطة، بارتكاب الجريمة وأنه سدد لزوجة أبيه 6 طعنات بالصدر والبطن فور قيامها بفتح باب المنزل له، معللا ذلك بقيامة زوجة الأب بأنها تثير غضب أبيه ضد أمه وأنها السبب الرئيسي في نشوب الخلافات بينهما، وبعده عنهما وإقامته الدائمة معها، وبإرشاده تم ضبط السكين المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها.