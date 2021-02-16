6 معلومات عن قاعدة «حرير» بالعراق: خرج منها منفذو عملية قتل زعيم «داعش»

تعرضت «أربيل» عاصمة إقليم «كردستان العراق»، مساء أمس الاثنين، لهجوم صاروخي، استهدف محيط «مطار أربيل» حيث تتمركز قوات تابعة لـ«التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 5 أمريكيين.

ويعد الهجوم هو الأول الذي يستهدف مرافق غربية عسكرية أو دبلوماسية في العراق منذ نحو شهرين.

وتتصاعد التوترات بين القوات الأمريكية وحلفائها العراقيين والأكراد من جهة والميليشيات المتحالفة مع إيران من جهة أخرى.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن 14 صاروخا استهدفت قاعدة أمريكية في «أربيل».

وكانت ميليشيا «سرايا أولياء الدم» الموالية لإيران، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة الأمريكية، وقالت الجماعة، إنها استهدفت الاحتلال الأمريكي في العراق، فيما لم تقدم أي دليل.

وقالت «أولياء الدم»، إن عناصرها اقتربت من قاعدة «الحرير» في أربيل بمسافة 7 كيلومترات، وتمكن العناصر من توجيه 24 صاروخاً أصابت أهدافها بدقة، ما أدى إلى أضرار جسيمة بآليات ومخازن وطائرات أمريكية وسقوط العديد من الإصابات في صفوف العناصر الأمريكية.

ونرصد أبرز المعلومات عن قاعدة «حرير» الأمريكية:

-تم استخدامها بداية من 2015 في إطار عمليات «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» بقيادة الولايات المتحدة.

-تقع القاعدة بمنطقة حرير على بعد 75 كيلو مترا عن شرق مركز مدينة «أربيل»

-أقرب قاعدة جوية أمريكية من الحدود الإيرانية التي تبعد عنها 115 كيلو مترا.

-مزودة بصواريخ دفاعية وطائرات مقاتلة هجومية ورادارات متطورة.

-بدأت قوات الكوماندوس التابعة لقوة دلتا المتمركزة في القاعدة، في أكتوبر 2019، عملية في سوريا أدت إلى مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي، وفي ذلك الوقت أقلعت من القاعدة، 8 طائرات هليكوبتر أمريكية وحلقت على علو منخفض وبسرعة لتجنب اكتشافها أثناء المهمة.

- في 8 يناير 2020، تعرضت القاعدة لهجوم صاروخي من «الحرس الثوري الإيراني»، ردا على مقتل قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني في غارة امريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير من العام ذاته.