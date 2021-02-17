سوء الأحوال الجوية يؤجل موعد تطعيمات كورونا في أمريكا

تسببت موجة الطقس السيئ والتي تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية في تأخير موعد التطعيمات ضد «كوفيد 19» في 11 ولاية أمريكية على الأقل، حيث أدى تساقط الثلوج والجليد وانخفاض درجات الحرارة إلى توقف عمليات تسليم اللقاحات والمواعيد الخاصة بالتطعيمات وفقًا لـ«abc news».

وكانت تسببت العواصف الثلجية ودرجات الحرارة المنخفضة والتي وصلت لحد التجمد في حالة فوضى في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية والتي أثرت بشكل كبير على برامج التطعيم ضد كورونا «COVID-19»، ما اضطر عدة ولايات أمريكية إلى إعادة تحديد المواعيد وإغلاق ببعض مواقع توزيع التطعيم الجماعي مؤقتًا بسبب سوء الأحوال الجوية، وقال مسؤولو الصحة في «نيوجيرسي، نيويورك، ماريلاند، ميسوري، جورجيا، كانساس، ميسيسيبي وكنتاكي ونيو هامبشاير وتكساس وألاباما»، إنهم اضطروا إلى إعادة جدولة آلاف مواعيد التطعيم ضد فيروس كورونا بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما أكد المسؤولون إنه حتى برامج التطعيم في الأجزاء المشمسة من فلوريدا ألغيت أيضًا بسبب التأخير في وصول الشحنات إلى الولاية.

وكان أعلن حاكم ولاية «ميسوري» مايك بارسون أن الولاية ألغت جميع برامج التطعيم الجماعي المقررة حتى يوم الجمعة المقبل بسبب الظروف الجوية القاسية، وأضاف في بيان: «ميسوري تشهد طقس شتوي قاسيًا يجعل القيادة خطرة وتهدد صحة وسلامة أي شخص يتعرض للبرد، ومن المرجح أن تؤخر هذه الظروف بعض شحنات اللقاح، نريد حماية سلامة جميع المشاركين في أحداث التطعيم الجماعية ، من المرضى الذين يتم تطعيمهم إلى المتطوعين الذين يدعمون هذه الأحداث».

وفي ولاية تكساس تعامل مسؤولو إدارة الطوارئ مع الأمطار الجليدية والثلوج وانقطاع التيار الكهربائي الذي يؤثر على أكثر من 4 ملايين عميل، فيما قال مسؤولو الصحة إن الطقس تسبب في تعليق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وشحنات اللقاح حتى يوم الأربعاء على الأقل، مما دفع مقدمي لتأخير معظم التطعيمات.

وأوضحت وزارة الخدمات الصحية بولاية تكساس خلال بيان: «لا نتوقع حدوث عمليات تسليم حتى الأربعاء على الأقل، حيث قام العديد من مقدمي اللقاحات المحليين بتأجيل العيادات لأنه ليس من الآمن خروج الناس في معظم أنحاء تكساس في الوقت الحالي. سيتم استئناف التطعيم بمجرد أن يصبح آمنًا وتسمح الظروف المحلية بذلك».