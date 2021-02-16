بدء تطعيم الجرعة الثانية من لقاح كورونا للأطقم الطبية بالمنوفية

بدأت مراكز التطعيم بلقاح كورونا في محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، تطعيم الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل بالجرعة الثانية، بعد مرور 21 يوماً على تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح، وفق الخطة التي وضعتها وزارة الصحة لتطعيم الفرق الطبية في مستشفيات العزل الصحي على مستوي الجمهورية.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن توزيع 1104 جرعات لقاح فيروس كورونا على المستشفيات، منها 248 جرعة لمستشفى صدر شبين الكوم، و303 جرعات لمستشفى العزل بالباجور، وجرعة واحدة فقط لمستشفي صدر منوف، مشيراً إلى أن هذه الكمية تشمل الجرعتين الأولى والثانية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العسكري، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنوفية، أن هذه المستفيات الثلاثة تقدم فيها 552 شخصاً من الأطقم الطبية لتناول اللقاح، وتم تسجيلهم رسمياً، مشيراً إلى أنه يجري استكمال أعمال تطعيم المسجلين من أفراد الأطقم الطبية بالجرعة الأولى، مع بدء التطعيم بالجرعة الثانية، لمن مر عليهم 21 يوماً، منذ حصولهم على الجرعة الأولى.

ونفي مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة، في تصريحات لـ«الوطن»، وجود أي ضرر على الأطقم الطبية والمواطنين من تلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكداً أنه سيتم الحصول على بيانات الأطقم الطبية الجديدة الراغبة في تلقي اللقاح خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور حسين ندا، نقيب الأطباء بمحافظة المنوفية، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، معتبراً أن ذلك يُعد إشارة على انتهاء ذورة الموجة الثانية من الجائحة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للجميع، وخاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من ضغط وسكر، وغير ذلك من الأمراض، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات في حالة إصابتهم بالفيروس.