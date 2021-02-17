تصل لـ150 ألف دولار.. تفاصيل التقديم بجائزة «فيليكس هوفويه بوانيي»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية فتح باب التقدم لجائزة «فيليكس هوفويه بوانيي» لليونسكو للسعي إلى السلام لعام 2021، إذ يتم التقديم عبر إرسال الترشيحات إلى البريد الإلكتروني للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في موعد أقصاه 24 فبراير الجاري.

ماهي جائزة فيليكس هوفويه بوانيي؟

تستعرض «الوطن» أبرز 10 معلومات عن جائزة «فيليكس هوفويه بوانيي » لليونسكو للسعي إلى السلام، وهي:

1 - تأسست جائزة فيليكس هوفويه بوانيي للسعي إلى السلام عام 1989.

2 - تحمل الجائزة اسم أول رئيس لدولة كوت ديفوار.

3 - تمنح الجائزة كل عامين لمرشح واحد أو أكثر.

4 - تبلغ قيمة الجائزة 150.000 دولار.

5 - تقسم قيمة الجائزة بالتساوي بين الفائزين «بحد أقصى ثلاثة فائزين».

6 - يتم إرسال الترشيحات من خلال الدول الأعضاء والأشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين المعنيين في اليونسكو

7 - تهدف الجائزة إلى تكريم الأفراد الأحياء والهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة التي قدمت مساهمة كبيرة في تعزيز السلام أو السعي والحفاظ عليه، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي لليونسكو.

8 - من أبرز شروط الحصول على الجائزة:

-أن يقدم المرشح إسهامات كبيرة فى تعزيز السلام أو السعب إليه أو صونه أو الحفاظ عليه، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ودستور اليونسكو.

- أن يكون عملهم في مجال حقوق الإنسان ، وتعزيز ثقافة السلام، بغض النظر عن أى اعتبارات عرقية وسياسية ودينية.

- أن يتمتع بسمعة دولية، فضلا عن التزام المرشحين.

- اتسام المرشحين بالإنسانية بغض النظر عن أي اعتبارات إثنية وسياسية ودينية

9 - حصل على الجائزة في عام 2019، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، لدوره المتميز وتكريما لجهوده المتواصلة التي يبذلها من أجل إحلال السلام في المنطقة ودوره في تحقيق المصالحة بين بلده وإريتريا"، في حفل يصادف الذكرى الثلاثين لإنشاء الجائزة.

10 - من أبرز الحاصلين على الجائزة في الأعوام السابقة، نيلسون مانديلا وفريديريك دي كليرك مناصفة، وإسحاق رابين وشمعون بيريز وياسر عرفات.

طريقة التقديم لجائزة فيليكس هوفويه بوانيي

تقدم الترشيحات للجائزة من خلال إرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص الإلكتروني باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، على أن يتم قبل يوم 25 فبراير 2021.

Egnatcom@egnatcom.org.eg

Egypt.natcom@gmail.com

يذكر أن اللجنة للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة هى حلقة الاتصال بين كل من «منظمة اليونسكو والالكسو والايسيسكو» وبين أجهزة الدولة المعنية فى مجالات التربية والعلوم والثقافة.