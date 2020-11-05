تتخطى 1800 موظف.. تفاصيل 30 وظيفة شاغرة في وزارة التعليم العالي

أعلن ديوان عام وزارة التعليم العالي عبر بوابة الوظائف الحكومية، عدد من الوظائف الشاغرة التي شملت عدد من التخصصات المختلفة والتي وصلت لـ 30 وظيفة على أن يكون عمر المتقدمين لها أعمارهم 40 عام وقت التقدم للطلب.

ووفقا لبوابة الوظائف، فإن الوظائف المعلن عنها جميعًا ستنتهي في تاريخ 24/11/2020، على أن تكون بيانات الإتصال والتقدم للجهات واحد في جميع الوظائف على أن يتم استيفاء الطلب الإلكتروني على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال موقع http://jobsgate.caoa.gov.eg/ وكذلك التواصل أو الاستفسارات برجي الاتصال : 01141963790.

يذكر أن المستندات المطلوبة في جميع الوظائف هي 1- خطاب رسمي موضح به موافقة جهة العمل على الندب لمدة عام اعتبارا من تاريخ استلام العمل بوزارة التعليم العالي تمهيداً للنقل، و 2_ بيان حالة وظيفية حديث (مكتوب على جهاز الحاسب الآلي) من الإدارة العامة للموارد البشرية التابع لها المتقدم على أن يكون معتمد ومختوم، و3- صورة ضوئية من أخر تقريرين، و4_ صورة من بطاقة الرقم القومي.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل ومميزات بعض الوظائف المتاحة على النحو التالي:

أخصائي شئون مالية

الوصف العام للوظيفة: ​تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الإدارة العامة للخدمات المالية وبعض الإدارات العامة الأخرى والكليات والمعاهد العالية والكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية التابعة لها الوزارة تختص هذا الوظيفة بالبحوث المتعلقة بكافة مجالات الشئون المالية.

المهارات الأساسية​: إجادة مهارات الحاسب الآلي

سنوات الخبرة: ​​أن يكون من شاغلي الدرجة الأولي أو الثانية او الثالثة بجميع مستوياتها ( أ ، ب ، ج )

النوع المطلوب: ذكر; أنثى

المؤهل​: عال

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 148

أخصائي شئون إدارية

الوصف العام للوظيفة: تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الإدارات العامة وكافة المعاهد الفنية والكليات التابعة للوزارة، تختص هذا الوظيفة بإنجاز الأعمال التخصصية التي يكلف بها.

المهارات الأساسية: إجادة مهارات الحاسب الآلي

المهارات الفنية سنوات الخبرةأن يكون من شاغلي الدرجة الأولي أو الثانية او الثالثة بجميع مستوياتها ( أ، ب، ج )

النوع المطلوب: ذكر; أنثى

المؤهل: عال

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة148

مهندس تجهيزات ومعامل

الوصف العام للوظيفة: تقع هذه الوظيفة بالإدارة العامة للمشروعات وبعض المعاهد والكليات التابعة للوزارة، تختص هذه الوظيفة بأعمال التجهيزات والمعامل المهارات الأساسية​إجادة مهارات الحاسب الآلي.

سنوات الخبرة: ​​أن يكون من شاغلي الدرجة الأولي أو الثانية او الثالثة بجميع مستوياتها ( أ ، ب ، ج )

النوع المطلوب: ذكر; أنثى

المؤهل: مؤهل هندسي مناسب لنوع العمل ( اتصالات - الكترونيات - حاسب آلي )

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 16

مهندس صيانة

الوصف العام للوظيفة: تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الإدارة العامة للشئون الهندسيةتختص هذه الوظيفة بالاشتراك في أعمال الصيانة لمباني الوزارة وملحقاتهاالمهارات الأساسية​إجادة مهارات الحاسب الآلي.

سنوات الخبرة​​: أن يكون من شاغلي الدرجة الأولي أو الثانية او الثالثة بجميع مستوياتها ( أ ، ب ، ج )

النوع المطلوب: ذكر; أنثى

المؤهل: مؤهل هندسي

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 46

سائق سيارة

الوصف العام للوظيفة​: تقع هذه الوظيفة بإدارة الشئون العامة بالإدارة العامة للشئون الإدارية والمعاهد التابعة للوزارةويختص شاغل الوظيفة بقيادة السيارات الخاصة بالوزارة.

المهارات الأساسية​: رخصة قيادة درجة أولي أو ثانية

سنوات الخبرة​​: أن يكون من شاغلي الدرجة الثانية او الثالثة أو الرابعة او الخامسة بجميع مستوياتها ( أ، ب، ج )

النوع المطلوب: ذكر

المؤهل: ​ما يفيد القراءة والكتابة

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 16

مشرف أمن

الوصف العام للوظيفة: تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات المدني والمعاهد والكلياتتختص هذه الوظيفة بتنفيذ إجراءات أمن المطبعة وأجهزة التصوير وأمن المنشآت.

المهارات الأساسية: اليقظة والصحة البدنية

سنوات الخبرة: أن يكون من شاغلي الدرجة الأولي أو الثانية او الثالثة أو الرابعة بجميع مستوياتها (أ، ب، ج)

النوع المطلوب: ذكر; أنثى

المؤهل: مؤهل متوسط او فوق المتوسط او ما يعادلهما مناسب لنوع العمل

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 409

عامل خدمة

الوصف العام للوظيفة: تقع هذه الوظيفة بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالوزارة والمعاهد والكليات التابعة لها .

تختص هذه الوظيفة بحراسة المبني ومحتوياته والعمل علي النظافة

سنوات الخبرة: أن يكون من شاغلي الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة بجميع مستوياتها ( ب ، ج )

النوع المطلوب: ذكر; أنثى

المؤهل​: ما يفيد القراءة والكتابة

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 135

عامل كهربائي سيارات

الوصف العام للوظيفة: تقع هذه الوظيفة بالإدارة العامة للشئون الإداريةيختص شاغل الوظيفة بأعمال الكهرباء من صيانة وإصلاح وتنفيذ التوصيلات الكهربائيةالمهارات الأساسية​.

سنوات الخبرة: ​​أن يكون من شاغلي الدرجة الثانية او الثالثة أو الرابعة او الخامسة بجميع مستوياتها ( أ، ب، ج ).

النوع المطلوب: ذكر

المؤهل​: ما يفيد القراءة والكتابة

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة1:

عامل ميكانيكي سيارات (ديزل)

الوصف العام للوظيفة: تقع هذه الوظيفة بقسم المركبات بإدارة الحركة والنقل بالإدارة العامة للشئون الإدارية والمعاهد الفنية التابعة لهاويختص شاغل الوظيفة بتنفيذ الصيانة الميكانيكية للسيارات.

سنوات الخبرة​​: أن يكون من شاغلي الدرجة الثانية او الثالثة أو الرابعة او الخامسة بجميع مستوياتها ( أ، ب، ج ).

النوع المطلوب: ذكر

المؤهل​: ما يفيد القراءة والكتابة

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 3

عامل ميكانيكي سيارات ( بنزين )

الوصف العام للوظيفة: تقع هذه الوظيفة بقسم المركبات بإدارة الحركة والنقل بالإدارة العامة للشئون الإدارية والمعاهد الفنية التابعة لهاويختص شاغل الوظيفة بتنفيذ الصيانة الميكانيكية للسيارات.

سنوات الخبرة​​: أن يكون من شاغلي الدرجة الثانية او الثالثة أو الرابعة او الخامسة بجميع مستوياتها ( أ، ب، ج ).

النوع المطلوب: ذكر

المؤهل: ​ما يفيد القراءة والكتابة

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 2

فني ميكانيكا

الوصف العام للوظيفة: تقع هذه الوظيفة بالإدارة العامة للشئون الإدارية إدارة الحركة النقل والمعاهد الفنية الصناعية التابعة للوزارة.

وتختص هذا الوظيفة بعمل الصيانة الخاصة بأعمال الميكانيكا بالوزارة والمعاهد

جهة العمل: بالمعاهد الفنية الصناعية ( بالإسكندرية – الزقازيق - قويسنا - بنها)

سنوات الخبرة: أن يكون من شاغلي الدرجة الأولي أو الثانية او الثالثة أو الرابعة بجميع مستوياتها ( أ ، ب، ج).

النوع المطلوب: ذكر

المؤهل: مؤهل فوق المتوسط او متوسط مناسب لنوع العمل

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 11

أمين معمل

الوصف العام للوظيفة: تقع هذه الوظيفة بالمعاهد الفنية التابعة للوزارة

تختص هذه الوظيفة بإعداد وتحضير وتأمين المعامل للدراسة

سنوات الخبرة: أن يكون من شاغلي الدرجة الأولي أو الثانية او الثالثة أو الرابعة بجميع مستوياتها (أ، ب، ج).

النوع المطلوب: ذكر

المؤهل: مؤهل فني فوق المتوسط او متوسط مناسب لنوع العمل

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 89

فني طباعة

الوصف العام للوظيفة: تقع هذه الوظيفة بالعامة للشئون الإدارية والمعاهد الفنية التابعة للوزارة.

تختص هذا الوظيفة بتشغيل آلات الطباعة العادية وجمع الحروف وإجراء عمليات الصيانة

جهة العمل: بالمعاهد الفنية الصناعية (بشبرا – المحلة الكبرى ).

سنوات الخبرة: أن يكون من شاغلي الدرجة الأولي أو الثانية او الثالثة أو الرابعة بجميع مستوياتها (أ، ب ، ج).

النوع المطلوب: ذكر

المؤهل: مؤهل فني فوق المتوسط او متوسط مناسب لنوع العمل

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة3