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عاجل.. بريطانيا تعلن رفع إغلاق كورونا كليا يوليو المقبل

كتب:

سحر المكاوى
09:29 ص | الأربعاء 17 فبراير 2021
نقل مصابى كورونا فى بريطانيا

نقل مصابى كورونا فى بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية، أنَّ الرفع الكلي لإغلاق كورونا سيكون بحلول يوليو المقبل، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وحصل 15.5 مليون بريطاني على الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، بينما تلقى 546 ألف شخص الجرعتين المضادتين للفيروس.

وسجلت بريطانيا أمس 10 آلاف و625 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و799 حالة وفاة وفقًا لصحيفة «الإندبندت» البريطانية.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا منذ بدء الجائحة في البلاد أكثر من 4 ملايين إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 118 ألفًا و195 حالة وفاة.

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