خبير أوبئة: 86 دولة تسجل سلالة كورونا الجديدة بعد ظهورها في بريطانيا

قال الدكتور عادل البلبيسي مستشار الأوبئة بالشبكة الشرق أوسطية الصحية المجتمعية، إن هناك العديد من الطفرات في فيروس كورونا، وأهمها ثلاث طفرات، وهي التي ظهرت في بريطانيا والبرازيل، وجنوب أفريقيا، وهناك 86 دولة سُجلت فيها السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا، بينها عشر دول في إقليمنا، وهذه السلالة لها قدرة أكبر على الانتشار، وتبين أن لها شدة أكبر في الإصابة بالمرض.

توزيع إصابات الطفرات في المنطقة

وأضاف «البلبيسي»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، أن الطفرة التي حدثت في جنوب أفريقيا، ظهرت في 44 دولة، بينها دولتان في الإقليم، أما الطفرة التي ظهرت في البرازيل، فإن 10 دول أعلنت عن تسجيلها، بينها دولة واحدة في الإقليم.

دراسة: أسترازينيكا فعال مع حالات الإصابة الشديدة فقط

وتابع مستشار الأوبئة بالشبكة الشرق أوسطية الصحية المجتمعية، بأن هناك دراسة أجريت في جنوب أفريقيا، على 2000 شخص، وخلاصتها أن لقاح أسترازينيكا، غير فعال على الحالات البسيطة أو المتوسطة، ولكنه فعال في حالة الإصابات الشديدة، حيث إن اللقاح يقلل من احتمالية الدخول إلى المستشفى عند الإصابة وبالتالي يقلل نسبة الوفيات، ولذلك فهو يعتبر فعال جزئيا.

العمل على لقاحات جديدة

وأوضح أنه حتى «أسترازينيكا وأكسفورد» يعملان على تطوير لقاح جديد، وسوف يظهر في الخريف المقبل، وشركات مثل «فايزر وموديرنا»، قالت إنهت قد تحتاج من 6 إلى 8 أسابيع لتطوير اللقاحات الحالية لكي تواجه الطفرات الجديدة، ولكن من يضمن لنا أنه بعد أربعة أو خمسة أشهر لن تظهر لقاحات جديدة، والمهم الآن، أن كل اللقاحات التي يجري تطويرها تكون فعالة جدا على الحالات الشديدة وتقلل نسب الإشغال في المستشفيات، لكي لا يشكل عدد الإصابات عبئا على الأنظمة الصحية.

وشدد على أن هناك انخفاض في عدد الإصابات في الأسابيع الأخيرة في عدد من المناطق.