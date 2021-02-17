«اشتري واسترد 70% فلوس».. تعرف على عروض «كاش باك» من 10 بنوك

بإمكان الراغبين في التوفير عبر عمليات شراء واسترداد جزء كبير من القيمة المدفوعة، تنفيذ عمليات الشراء عبر بطاقات الدفع الائتماني التي تصدرها البنوك، التي تتمتع في بعض العروض المقدمة باسترداد نصف القيمة المدفوعة تقريبا، وهي ما تعرف بخدمة «كاش باك».

مصادر مصرفية قالت لـ«الوطن» إن الآلية مستحدثة بغرض تشجيع المواطنين على الشمول المالي، وتحفيز المدفوعات الإلكترونية اللانقدية، وترويج الشراء عبر متاجر ومنافذ وعلامات تجارية بعينها، باتفاق مسبق بين البنوك وبين هذه العلامات التجارية، وتوفير خصم للعملاء عبر شراء السلع الخاصة بها.

بنك الإسكندرية

يوفر بنك الأسكندرية 25% كاش باك مع إصدار بطاقات الإئتمان، خلال الفترة من 1 يناير الماضي وحتى 31 مارس المقبل، مع وجود حد أقصى للشراء: 1500 جنيه لبطاقات ماستركارد ليفربول ورلد الائتمانية، و1000 جنيه لبطاقات ماستركارد بلاتينيوم الائتمانية، و750 جنيه لبطاقات ماستركارد ليفربول تيتانيوم الائتمانية، و400 جنيه لبطاقات ماستركارد جولد الائتمانية.

بنك أبو ظبي الإسلامي

ويتيح بنك أبو ظبي الإسلامي، استرداد 2% من قيمة المدفوعات دون حد أقصى للشراء من 32 مليون متجر في أنحاء العالم كافة، يحمل علامة ماستركارد، لحملة بطاقات البلاتينية والتيتانيوم، و1% لحملة بطاقات الذهبية والكلاسيكية، مشيرا إلى أن عمليات الشراء الدولية ترتفع فيها نسبة رد الأموال لـ5%.

بنك الإمارات الوطني

ترتفع نسبة «كاش باك» على المعاملات الدولية والمشتريات من خارج مصر لـ30% في بنك الإمارات الوطني، دون توفيرها داخل مصر.

بنك المشرق

يوفر بنك المشرق، استرداد نقدي بلا شروط ومجانا مدى الحياة، موفرا %1 استرداد نقدي على النفقات المحلية، و%2 استرداد نقدي على النفقات الدولية، مع استرداد نقدي بنسبة 20% لأول 6 شهور في زوماتو ونتفليكس، والكثير من التطبيقات الأخرى.

بنك القاهرة

ويقدم بنك القاهرة، «كاش باك» للعملاء يصل 10% وبحد أقصى 400 جنيه، في المطاعم والمقاهي، وطبقا لنوع البطاقة، مشيرا إلى أن العرض ساري حتى 28 فبراير، وبحد أدني للشراء 150 جنيه.

بنك saib

يمكن لعملاء بنك saib الإستمتاع بـ8% كاش باك عند إستخدام البطاقات الائتمانية بأنواعها (الكلاسيكية والتيتانيوم والبلاتينية) عند شراء وقود سيارتك خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير 2021 وبدون حد أقصى، ويضاف مبلغ الكاش باك بكشف حساب شهر مارس 2021 والذي سوف يتم إصداره في شهر أبريل 2021.

بنك قطر الأهلي الوطني QNB

بنك قطر الأهلي الوطني QNB يوفر نوعا خاصا من «كاش باك»، بنظام النقاط، فيقدم مقابل كل 10 آلاف نقطة 50 جنيها «كاش باك»، علما أن الحد الأدنى لاستبدال النقاط هو 10 آلاف نقطة.

بنك HSBC

من جانبه، أطلق بنك HSBC مصر بطاقة الائتمان للاسترداد النقدي للمرة الأولى ليمنح بذلك عملاء البنك من الأفراد إمكانية الحصول على ما يصل إلى 3% كاسترداد نقدي على مشترياتهم اليومية.

البنك العربي الإفريقي الدولي

ويسمح البنك العربي الإفريقي الدولي، للعملاء باسترداد 30% من قيمة مشترياتهم بمناسبة عيد الحب، عند استخدام بطاقات فيزا الائتمانية، لافتا إلى أن العرض سارٍ حتى 31 مارس المقبل، وبحد أدني للشراء 1000 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB

ويرد البنك التجاري الدولي CIB ما يتراوح من 15 وحتى 70% من قيمة المدفوعات عند الشراء من عدد محدد من المحال التجارية، مع إتاحة إمكانية التقسيط دون فوائد لـ12 شهر.