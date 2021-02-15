وزيرة التخطيط تدرس مع رؤساء البنوك آليات التمكين في قرى «حياة كريمة»

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ضم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، وطارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وعلاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، والمهندس أسامة صالح، رئيس شركة أيادي، والمهندس عمرو أبو العزم، رئيس شركة تمويلي، لبحث استراتيجية التمكين الاقتصادي فى القرى والمراكز التي ستطور في المرحلة القادمة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وخلال اللقاء تم مناقشة واستعراض تجارب الجهات والمؤسسات المشاركة في الاجتماع، في تمويل المشروعات متناهية الصغر، التي تتناسب وطبيعة الريف المصري، وبحث كيفية الاستفادة من هذه التجارب، في صياغة آليات تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ضمن تدخلات «حياة كريمة».

كما قدمت الدكتورة ندا مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضا تفصيليا حول الاستيراتيجية المقترحة للتمكين الاقتصادي في قرى «حياة كريمة»، اعتمادا على المؤشرات التنموية والمسوح التي نفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تضمن أهم القطاعات المستهدف الاستثمار بها.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أهمية مكون التمكين الاقتصادي، وتوفير فرص العمل الكريم ضمن مكونات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وضرورة وضع آليات لتمويل المشروعات المناسبة لكل قرية، ومراعاة الميزة التنافسية في كل مجتمع ريفي، والاستفادة من التجارب السابقة، والتنسيق وفقا لما يتم على الأرض من مبادرات تنفذها وزارات وجهات شريكة.

ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدراسة مدى إمكانية تنفيذ مرحلة تجريبية لعدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مركزين وعدد من القرى خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الجاري، تقيم ويستفاد منها مع انطلاق العام المالي الجديد، والتوسع فيها في كل قرى ومراكز «حياة كريمة».