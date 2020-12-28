خصومات وتقسيط و«كاش باك».. عروض بنكية للعملاء في رأس السنة

تتنافس العديد من البنوك المصرية لتقديم العديد من العروض المميزة ممثلة في بعض الخصومات والتخفيضات ونظم التقسيط المُيسرة و«الكاش بك» للعملاء، وذلك احتفالًا معهم بـ رأس السنة الجديدة، والتي تهل علينا خلال أيام قليلة بهدف تشجيع عملائها على الاستمتاع بعمليات شراء ناجحة.

وترصد «الوطن» العروض البنكية للعملاء في رأس السنة الجديدة على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إمكانية الشراء بخصم يصل لـ10% لحاملي بطاقات البنك الأهلي من إحدى العلامات التجارية الشهيرة، حال كانت مشترياتك تزيد على 500 جنيه أو أكثر، على أن يستمر العرض حتى يوم 31 ديسمبر الحالي.

بنك مصر

فيما أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن خصم يصل لـ40% بحد أقصى 40 جنيهًا عند الشراء من أحد تطبيقات طلب الطعام الشهيرة على طلبك الأول للمستخدمين الجدد على بطاقات بنك مصر ماستر كارد الائتمانية أو الخصم الفوري.

البنك التجاري الدولي CIB

ويقدم بنك CIB عرضًا يتمثل في تقسيط جميع المشتريات التي تزيد على 500 جنيه على 6 أشهر أو 12 شهرًا دون فوائد باستخدام بطاقة CIB الائتمانية عند الشراء من إحدى العلامات الشهيرة، على أن يستمر العرض حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي.

كما يتيح البنك إمكانية شراء تذاكر السفر الداخلية وطلب التقسّيط على 6 أشهر دون فوائد عند استخدام بطاقة CIB الائتمانية من خلال مركز خدمة عملاء CIB أو مكاتب مصر للطيران.

البنك العربي الأفريقي الدولي

ويقدم البنك إمكانية التقسيط دون فائدة على بطاقات ائتمان البنك للمشتريات لدى أحد التجار المشاركين من خلال نقاط البيع الخاصة بشركة فوري لدى التجار أو عبر الإنترنت من خلال «فوري» حتى يوم 31 مارس 2021، بالشروط الآتية:

- لا يوجد حد أدنى لطلب التقسيط والحد الأقصى هو 100% من إجمالي الرصيد المتاح للبطاقة.

نظام التقسيط دون فائدة متاح على جميع البطاقات الائتمانية المُقدمة من البنك العربي الأفريقي الدولي، عدا البطاقات المُصدرة بالدولار الأمريكي.

لا يوجد مصاريف إدارية لتطبيق نظام التقسيط دون فوائد.

نظام التقسيط على المشتريات والمبالغ المسحوبة نقديًا يوفر الكثير من المزايا لحامليها، وتتيح إمكانية تقسيط المشتريات بحد أدنى من 1000 جنيه بأقل فائدة شهرية على فترة من 6 إلى 60 شهرًا.

بنك QNB الأهلي

وبمناسبة رأس السنة الجديدة، يقدم البنك لعملائه إمكانية الشراء ببطاقات QNB الأهلي من عدد من العلامات التجارية والحصول على خصم يصل إلى 30%.

بنك SAIB

ويقدم بنك SAIB خصم يصل لـ40% بحد أقصى 40 جنيهًا عند الشراء من أحد تطبيقات طلب الطعام الشهيرة على طلبك الأول للمستخدمين الجدد باستخدام بطاقات ماستركارد من البنك.

بنك الكويت الوطني

وبمناسبة العام الجديد، أعلن البنك إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية دون مصاريف إدارية، وذلك حتى يوم 31 يناير 2021 بالشروط الآتية:

- يجب أن تكون من عملاء البنك الجدد أو الحاليين وليس لديهم بطاقة ائتمانية.

- البطاقات الثانية للعملاء الحاليين غير مؤهلة للعرض.

- ستصبح مؤهلا للحصول على العرض عند استخدام البطاقة في أول عملية شراء خلال شهرين من إصدار البطاقة.

- يتم رد رسوم إصدار البطاقة بعد شهرين من تاريخ إصدارها.

- يتيح البنك إمكانية فتح حساب جاري بعائد يحتسب يوميًا مع دفتر شيكات، وبطاقة خصم مباشر مجانًا، ويكون العرض ساريًا حتى نهاية يناير 2021.

بنك كريدي أجريكول

ويقدم بنك كريدي أجريكول لحاملي بطاقات البنك عدد من الخصومات بمناسبة رأس السنة الجديدة تبدأ من 5% وحتى 25% على العديد من المنتجات الموجودة بعدد من العلامات الشهيرة.

بنك القاهرة

ويقدم البنك لعملائه في رأس السنة الجديدة العديد من الخصومات متمثلة في الآتي:

- خصم يصل لـ40% بحد أقصى 40 جنيهًا عند الشراء من أحد تطبيقات طلب الطعام الشهيرة على طلبك الأول للمستخدمين الجدد لمرة واحدة فقط باستخدام بطاقات ماستركارد من البنك.

- خصم 10% عند الدفع بأحد مواقع التسوق الشهيرة ببطاقات بنك القاهرة للخصم المباشر والائتمانية أو عن طريق بطاقة أونلاين المصدرة من محفظة قاهرة كاش، ويكون العرض ساريً حتى يوم 21 يناير 2021، على أن يكون الحد الأقصى للخصم 150 جنيهًا، والحد الأدنى لمعاملات الشراء 150 جنيهًا.

- خصم 25% من تطبيق Uber بحد أقصى 25 جنيهًا على 5 رحلات، والعرض ساريًا حتى 31 يناير 2021 على الرحلات المدفوعة باستخدام ماستركارد فقط.

بنك الإمارات دبي الوطني

ويقدم البنك بمناسبة الأعياد واحتفالات رأس السنة الجديدة 50% كاش باك من قيمة المبلغ المدفوع بحد أقصى 1000 جنيه مصري عند الشراء ببطاقة ائتمان البنك داخل وخارج مصر، وذلك حتى يوم 15 يناير 2021 بالشروط الآتية:

- يتم رد مبلغ الكاش باك الخاص بالعرض خلال شهر فبراير 2021.

- الحد الأدنى للمعاملات 1000 جنيه مصرى في نفس فترة العرض.

- الكاش باك بحد أقصى 1000 جنيه مصري.

- العرض ساري على جميع معاملات الشراء.

- العرض يشمل معاملات المشتريات في المتاجر وعبر الإنترنت.

بنك المشرق

ويقدم بنك المشرق للعملاء العديد من العروض بمناسبة رأس السنة الجديدة وهي:

- خصم 25% من تطبيق Uber بحد أقصى 25 جنيهًا على 5 رحلات، والعرض ساريًا حتى 31 يناير 2021 على الرحلات المدفوعة باستخدام ماستركارد فقط.

- خصم يصل لـ40% بحد أقصى 40 جنيهًا عند الشراء من أحد تطبيقات طلب الطعام الشهيرة على طلبك الأول للمستخدمين الجدد لمرة واحدة فقط باستخدام بطاقات ماستركارد من البنك.