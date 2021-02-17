«الأعلى للآثار» يبدأ ترميم سبيل الأمير شيخو بالحطابة

بدأ المجلس الأعلى للآثار في أعمال ترميم سبيل الأمير شيخو بالحطابة المجاورة لقلعة صلاح الدين، استمرار لجهود وزارة السياحة والآثار، لترميم وتطوير المواقع والمباني الأثرية.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الترميم شملت التنظيف الميكانيكي لأحجار واجهات السبيل، وإظهار النقوش الكتابية والزخارف الموجودة بها، وإزالة التعديات الحديثة على جانبيه، ووضع سياج حديدي لحمايته، مؤكدا أنه لازالت الأعمال مستمرة حتى الانتهاء من مشروع ترميمه قريبا.

ووصف «طلعت» سبيل شيخو بالأثر الفريد بين سائر الأسبلة؛ نظرا لكونه النموذج الوحيد المحفور في الصخر على حافة التل المشيد عليه قلعة صلاح الدين، كما أنه من الأمثلة النادرة في طراز الأسبلة المنفصلة غير الملحقة بمسجد أو مدرسة أو خانقاه أو منشأة دينية أو مدنية.

وللسبيل واجهة واحدة على شكل مستطيل، مطلة على شارع باب الوداع تتوسطها حنية مجوفة، بداخلها 5 عقود مدببة في صف واحد، ويتوسطها فتحة الدخول إلى السبيل؛ إذ تفضي إلى حجرتين تلي إحداهما الأخرى، وبه زخارف نباتية متداخلة، وهو العنصر الزخرفي الذي يزين بحر العقود الموجودة بالواجهة الرئيسية، يليها شريط كتابي يزين واجهة السبيل، بالإضافة إلى النصوص الكتابية والرنك (الشارة) الخاص بالأمير شيخو.

جدير بالذكر أن السبيل بناه الأمير شيخو العمري الناصري، عام 775هـ/ 1354، والأمير المذكور هو سيف الدين شيخو العمري الناصري (نسبة إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون)، تدرج في وظائف الدولة حتى بلغ مكانة عظيمة في عهد المظفر حاجي ابن الناصر محمد.