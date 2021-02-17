شيخ الأزهر ينعي أحمد طه ريان شيخ المالكية بكلمات مؤثرة: مصباح العلم

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العالم الفقيه الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون، وشيخ علماء الفقه المالكي في مصر والعالم الإسلامي، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وأكد الإمام الأكبر أن العالم الإسلامي فقد مصباحًا منيرًا من مصابيح العلم، وأن العالم الراحل لم يدخر جهدًا في خدمة الإسلام والمسلمين، تاركًا للمكتبة الأزهرية والإسلامية إرثًا كبيرًا في مجال الفقه الإسلامي ومسيرة علمية عامرة بالبذل والجهد والعطاء وخدمة رسالة الإسلام، وسيبقى بيننا بعلمه ومحاضراته ودروسه في رحاب الجامع الأزهر والجامعة والمحافل العلمية ينهل منها طلاب العلم.

وأعرب الإمام الأكبر عن حزنه وألمه لرحيل العالم الجليل، وتقدم بخالص العزاء لأسرة الراحل وتلامذته ومحبيه، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ».

وفاة الدكتور أحمد طه ريان

وتوفي «ريان»، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويعتبر أحد شيوخ المالكية في مصر، حيث كان يدّرس الفقه المالكي في الجامع الأزهر الشريف على الطريقة الأزهرية القديمة حتى وفاته.

وبرحيل الدكتور أحمد طه ريان، تكون هيئة كبار العلماء خسرت 4 أعضاء لها بسبب فيروس كورونا، حيث بدأ بالدكتور عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، ثم الدكتور عبدالعزيز سيف النصر، ثم الدكتور طه حبيشي، وآخرها الدكتور أحمد طه ريان.

فيما نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الفقيه الراحل، قائلا إنّه أسهم بدور كبير في الفقه الإسلامي، وخدمة العلم وأهله من خلال دروسه بالجامعة والجامع الأزهر الشريف، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة، إضافة إلى خدمة الإسلام وأهله من خلال جهوده المختلفة.