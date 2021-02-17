الاستعانة بـ«ماكينات ري» لتصريف مياه الأمطار في بلطيم

استعانت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بلطيم التابع لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء أحمد السنوسي، رئيس المركز والمدينة، اليوم الأربعاء بـ« ماكينات الري وشق قنوات»، وذلك لتصريف كميات المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة وقراها على مدار الساعات الماضية.

رفع أطنان من تراكمات المياه

أكد السنوسي، على شق قنوات مائية مصغرة لتصريف مياه الأمطار كنظام بديل لتصريف المياه ذات الكثافات العالية فى تجمعات مياه الأمطار بقرى بر بحري، مؤكداً تكثيف الجهود لرفع تراكمات وتجمعات المياه الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه السطحية والجوفية بالقرى المستهدفة ببر بحري، وذلك لرفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانيآ ، وذلك بحضور أشرف الطبجي، رئيس الوحدة المحلية لقرية بر بحرى، حيث جرى رفع أطنان من المياه الجوفية والتخلص منها عبر قنوات مصغرة لتصريف المياه .

كما جرى شق قنوات أيضاً لتصريف تجمعات مياه الأمطار بقرى الساحل القبلى، بحضور حسن عبدالحميد، رئيس الوحدة المحلية لقرية الساحل القبلى، بعدما تعرضت المدينة لأمطار غزيرة، كما جرى نشر خرائط هيئة الأرصاد الجوية، على صفحات الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز لإعلام المواطنين بأماكن سقوط الأمطار.

وتعرضت مدينة بلطيم وقراها، الواقعة شمال محافظة كفر الشيخ، لأمطار غزيرة منذ صباح أمس، حيث استمرت لساعات طويلة ما أسفرت عن تراكمات الكثير من المياه خاصة بالقرى ذات المنخفضات، ما ادى لغرق الشوارع، وجرى التنبيه لعى المواطنين بالابتعاد عن أسلاك وأكشاك الكهرباء.