أسرة محمد حسان تكشف أخر تطورات حالته الصحية: كل شيء بقدر الله

كشف محمود حسان شقيق الداعية الإسلامي الشهير محمد حسان تطورات الوضع الصحي للداعية الكبير، وتواجده في أحد المستشفيات الخاصة للعلاج.

وقال «حسان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الداعية الكبير بخير، مشيرًا إلى تواجده في المستشفى لعلاج أزمة صحية متعلقة بالمسالك البولية والكلى.

ونفى ما تردد حول وجود الشيخ محمد حسان في وحدة العناية المركزة، مؤكدة أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه متواجد بغرفة عادية.

وأضاف شقيق الداعية الكبير: «كل شئ بقدر الله، الشيخ بخير في المستشفى وليس في العناية».

شائعة الإصابة بفيروس كورونا

وحول ما تردد حول إصابة الداعية بفيروس كورونا، أكد الشيخ محمود حسان أن تلك شائعات ليس لها أساس من الصحة، قائلًا: «الحمد لله الشيخ محمد حسان بخير».

وتعرض الداعية الشهير محمد حسان لوعكة صحية، نُقل على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة، حيث شهدت صفحات «السلفية» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انتشار الأدعية الموجهة للداعية محمد حسان بعد نقله للمستشفى، بأن يتم الله شفاءه.

خروجه من المستشفى

وأكدت أسرة الداعية محمد حسان، في تصريحات لـ«الوطن» أن الشيخ محمد حسان بخير وحالته مستقرة، نافية ما تردد حول سوء الوضع الصحي له، وذكرت أن دخول الشيخ حسان المستشفي جاء بناء على طلب الأطباء لعلاج أزمة صحية متعلقة بالكلى.

ولم تحدد أسرة الشيخ محمد حسان موعد خروجه من المستشفى، مؤكدة أن الحالة مستقرة والشيخ يتلقى العلاج، وأن الأطباء هم من سيحددون موعد الخروج ومن المتوقع أن يكون ذلك قريبا.

وتوجهت أسرة الداعية السلفي الكبير بالشكر لكل أصدقاء ومتابعي حسان، الذين أجروا اتصالات بالأسرة للاطمئنان عليه، مؤكدة أن الداعية سيطمئن جمهوره بنفسه بعد خروجه من المستشفى.

والشيخ محمد حسان من مواليد 8 أبريل 1962، وحصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية، ثم على البكالوريوس من كلية الإعلام بجامعة القاهرة وعمل مدرساً لمادتي الحديث ومناهج المحدثين في كليتي الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود فرع القصيم.