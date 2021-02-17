تفاصيل «الشهادة الثلاثية» من بنك مصر: الأولى بعائد متغير شهريا

أطلق بنك مصر وعاء ادخاري جديد للحفاظ على العملاء، خصوصا بعد تراجع أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري.

الوعاء الادخاري أطلقه البنك تحت اسم «الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري».

وقال مصدر مسؤول بالبنك، إن الشهادة الثلاثية الجديدة تصدر للأفراد الطبيعيين لمدة 3 سنوات لا تجدد، مؤكدا لـ«الوطن» أن قيمتها تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها، لافتا إلى أنها تعد الشهادة الأولى من نوعها؛ إذ تعتبر أول شهادة ادخار ذات عائد متغير شهري، مرتبط بسعر Conia، وهو متوسط سعر الفائدة لليلة الواحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة وسوق الانتربنك.

وأكد المصدر، أن سريان الشهادة يبدأ اعتبارا من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، ويصرف العائد شهريا، ويضاف تلقائيا إلى حساب العميل الجاري أو التوفير، ويمكن للعميل صرف العائد ببطاقات الخصم الفوري، كما يمكن للعملاء شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك، التي يصل عددها إلى أكثر من 700 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال الانترنت البنكي BM online.

ويمكن للعملاء استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور، مع تطبيق نسب الخصم المقررة، كما يمكن الاقتراض بضمان تلك الشهادة.

وأشار المصدر، إلى أن طرح تلك الشهادة يمثل استمرارا للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء جدد؛ إذ يسعى البنك دائما لزيادة الحصة السوقية، مع تلبية احتياجات العملاء كافة، من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير أعلى جودة لخدمة العملاء، مع استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.