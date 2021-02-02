رئيس بنك مصر: لا يوجد تخفيض لفوائد الشهادات.. «حدث لبس»

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إنه لم يتم تقليل سعر الفائدة في بنك مصر، ومازالت الفائدة على شهادات الأعوام الثلاثة تصل إلى 11%، موضحا أن هناك لبس حدث بسبب شهادات بنك الاستثمار القومي الممتدة لعام أو عامين، التي كان مسؤولا عن إصدارها البنك الأهلي المصري، وتم إيقافها، وأصدر البنك الأهلي بيانا في هذا الشأن، بأن هذه الشهادات سيتم تطبيقها داخله لكن بسعر أقل من السعر الذي كان يتم تطبيقه في بنك الاستثمار القومي.

لا يوجد تخفيض لسعر الفائدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن شهادات بنك الاستثمار القومي لا تخضع للغطاء المالي الذي يطلبه البنك المركزي، لذا فإن عائد الاستثمار فيه كان مرتفعا، لذا أنوه إلى أنه لم يحدث أي تخفيض في سعر الفائدة فيما يخص الشهادات التي تمتد لمدة 3 سنوات والتخفيض الوحيد كان بقرار البنك المركزي الذي خفض الفوائد من نسبة 12% إلى 11% فقط.

بداية تخفيض العائد على الفائدة العام الجاري

يشار إلى أن البنك الأهلي قرر تخفيض العائد الشهري على شهادات الـ3 سنوات لتصبح بنسبة 11% سنويا بدلا من 12% سنويا، وذلك منذ بداية يناير الماضي، وهذا التخفيض يشمل شهادات الاستثمار فقط، وليس شهادات الادخار للأفراد.

وتقوم البنوك برفع سعر الفائدة على الإيداع كلما زاد التضخم وتقللها كلما قل التضخم المالي، وتشمل الشهادات، شهادة الادخار البلاتينية 3 سنوات، نسبة الفائدة 11% يصرف العائد شهريًا وشهادة الادخار البلاتينية 5 سنوات، نسبة الفائدة 10.25% سنويًا.