أسعار «صيانة الكيلومترات» لنيسان "سنترا" في السوق المصري

يواجه كثير من مستهلكي السيارات، خاصة السيارات الجديدة سارية الضمان مشكلات في معرفة أسعار الصيانات الدورية لها.

ويضطر البعض لعمل الصيانة الدورية خارج الوكيل الرسمي أو الشركة، وهو الذي يؤدي إلى خروج السيارة من الضمان، وحذر العديد من خبراء السيارات من صيانة السيارة خارج الشركة، بسبب الضمان، وفي خلال السطور التالية أسعار صيانة نيسان سنترا بداية من الـ10.000 كيلو حتى صيانة الـ100.000 كيلو.

صيانة الـ10.000 كيلو بسعر 961 جنيها

صيانة الـ20.000 كيلو بسعر 1952 جنيها

صيانة الـ30.000 كيلو بسعر 961 جنيها

صيانة الـ40.000 كيلو بسعر 2.646 جنيها

صيانة الـ50.000 كيلو بسعر 961 جنيها

صيانة الـ60.000 كيلو بسعر 2.646 جنيها

صيانة الـ70.000 كيلو بسعر 961 جنيها

صيانة الـ80.000 كيلو بسعر 2.646 جنيها

صيانة الـ90.000 كيلو بسعر 961 جنيها

صيانة الـ100.000 كيلو بسعر 3.162 جنيها

وتأتي السيارة بالمواصافات التالية

- تضم محركاً بسعة 1600 سي سي.

- وقوة حصان ميكانيكي 118.

- أقصى عزم للدوران 154 نيوتن متر.

- عدد السلندار 4.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة.

- تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في 10.9 ثانية.

- مزودة بناقل سرعة أوتوماتيك بـ6 سرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 8.9 لتر من الوقود.

- بلد المنشأ للسيارة اليابان.

تأتي السيارة في السوق المصري بفئتين مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- أتوماتيك / BASIC 2021 بسعر 266 ألف جنيه.

2- أتوماتيك / HIGH LINE 2021 بسعر 284 ألف جنيه.

أسعار نيسان «سنترا» الشكل الجديد

1- أتوماتيك / PREMIUM SV 2021 بسعر 300 ألف جنيه.

2- أتوماتيك / PREMIUM SV 2021 بسعر 304 ألف جنيه.

وتحتوي السيارة على 5 مقاعد، و5 أبواب، بما في ذلك الحقيبة الخلفية لها، والتي تتسع لـ510 لترًا.

- تمتلك السيارة خزان وقود بسعة 52 لترًا.

أما عن التجهيزات الداخليه في السيارة «سنترا»، فتأتي بنظام زر تشغيل وإيقاف المحرك، والنظام الذكي لركن السيارة، ومثبت سرعة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، إضافة إلى حاسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية.