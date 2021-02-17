بنات الصعيد يلعبن الجمباز والتدريب في أول أكاديمية بسوهاج .. «صور»

اقتحمت الفتيات في محافظة سوهاج، الرياضة بممارسة العديد من الألعاب بدءا من كرة القدم إلى كرة السلة والطائرة، ولم يتوقف زحفهن في مجال الرياضة، عند ذلك، إذ نجحن مؤخرا في ممارسة رياضة الجمباز ، والتي لاقت إقبالا كثيفا منهن لممارستها بعد ان تم تدشين أول اكاديمية للجمباز في المحافظة، واستقبل ذلك بترحيب من أولياء الأمور على عكس المتوقع بسبب العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الصعيدي.

بنات سوهاج بدأن ممارسة رياضة الجمباز داخل احدي الاكاديميات الخاصة، بمدينة سوهاج، وبلغ عدد المشاركين في لعب رياضة الجمباز بالأكاديمية حوالي 1600 شخص، ويمثل الفتيات نسبة 90% من عدد المشاركين في التدريبات، ويحرص عدد من أولياء الأمور على حضور التدريبات مع بناتهن لتشجيعهن علي ممارسة تلك الرياضة التي دخلت المحافظة حديثا.

وقال مصطفي زغلول، 26 سنه، مؤسسة الأكاديمية، إنه بدأ في ممارسة رياضة الجمباز منذ 6 سنوات، وتمكن منذ 3 سنوات من افتتاح أول أكاديمية للجمباز بمحافظة سوهاج، لافتا إلى أنها الأولي من نوعها في الصعيد، والتي تحتضن عددا كبير من المتدربات، خصوصا أنه منذ فترة بدأ الإعلام يلقي الضوء على الأكاديمية ونشاطها مما ساهم في زيادة الاقبال عليها من البنات.

وأكد زغلول، أنه بدأ في تكوين فريق كبيرة من الشباب والفتيات والأطفال، شاركوا في عدة بطولات داخل مصر، إلا أن قلة الإمكانيات تعوق كثيرين عن المشاركة في المسابقات لأنها مكلفة، ولا يتمكن من توفير النفقات للمشاركين، مؤكدا أن الإقبال كبير من الفتيات علي ممارسة رياضة الجمباز، إذ أن غالبيتهن يشاركن في التدريبات بانتظام، وهناك تقبل من الأسر في سوهاج لمشاركة البنات في رياضة الجمباز، كما أن الفتيات يروجن لتلك الرياضة مع أصدقائهن.

وقالت جولي، 12 سنه إنها بدأت في ممارسة رياضة الجمباز منذ عامين ونصف، لافته إلى أنها أحبت اللعبة بشكل كبير، وأوضحت أن رياضة الجمباز جعلت جسمها مرن وأصبح لديها ثقة بالنفس، كما أنها احبت فكرة اللعبة وأسرتها شجعتها على ممارستها، لافته إلى أن والدتها تحضر معها التمارين بشكل دائم، وأنها تتمرن 3 أيام في الأسبوع ومدة التمرين ساعة ونصف.

وقالت ملك، 13 عاما، إنها بدأت التدريب في رياضة الجمباز منذ سنتين، وشاركت في مسابقات داخل محافظة سوهاج، مؤكدة أن أسرتها تدعمها بشكل كامل في ممارسة رياضة الجمباز، والتدرب عليها في الاكاديمية بعدما حضرت لتمارس تلك اللعبة مثل صديقتها، وأكدت انها تكون سعيد عندما تمارس الرياضة لأنها جعلت جسمها مرنا وأصبح لديها لياقة عالية.