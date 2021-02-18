خطوات نقل بياناتك والنسخ الاحتياطي من «تيليجرام»

اتجه العديد من المستخدمين حول العالم لإستخدام تطبيق تيليجرام Telegram في الفترة الأخيرة كبديل لتطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب، فأصبح أسرع وأحدث تطبيق للمراسلة النصية والصوتية.

ويقوم تطبيق تليجرام بحفظ النسخ الاحتياطية من الدردشات يدويا، وهناك من يرغب في نقل البيانات من هاتف لآخر، وهو ما أوضحه موقع gadgets now التقني:

نسخ احتياطي من تطبيق تليجرام Telegram

ويتيح تطبيق تيليجرام على سطح المكتب أداة تسمى Telegram chats export والتي يمكن من خلالها تصدير أي شيء.

إذا كنت تريد إجراء نسخ احتياطي للدردشة عليه يجب اتباع بعض الخطوات يدويًا، ولكن في البداية يجب أن تعرف ما يمكن تصديرها باستخدام أداة Telegram chats export.

جميع معلومات ملفك الشخصي.

جميع المحادثات والرسائل الشخصية.

جميع الرسائل المرسلة إلى مجموعات روبوتات تيليجرام.

كل الرسائل التي قمت بإرسالها للمجموعات الخاصة.

كافة الرسائل المرسلة والمستلمة للمجموعات العامة.

جميع الرسائل الصوتية.

نسخ جميع الملصقات.

تصدير جميع صور GIF

تصدير جميع البيانات العشوائية المتبقية.

تصدير جميع البيانات النشطة.

كيفية وخطوات تصدير بيانات تيليجرام باستخدام أداة سطح المكتب

في البداية عليك تنزيل تطبيق تيليجرام على سطح المكتب في الكمبيوتر المحمول أو الشخصي.

ثم قم بتثبت التطبيق باستخدام رقمك.

وبعد ذلك اضغط على الثلاث خطوط أفقية أعلى يمين الشاشة، ثم حدد الإعدادات.

قم بالنقر على خيار المتقدم من قائمة الإعدادات التي ستظهر لك.

قم بالضغط على تصدير بيانات تيليجرام.

وبعدها حدد كل البيانات التي تريد تصديرها.

في النهاية انقر فوق أيقونة تصدير، وبذلك تكون قد نجحت في نقل كافة البيانات والرسائل والصور التي تريدها.

تيليجرام

تأسس تيليجرام في سنة 2013 من قِبل الأخوين "نيكولاي"، وبافل دروف مؤسس موقع "فكونتاكتي".

يتميز تليجرام بإمكانية تشفير المحادثات المزامنة بين الأجهزة، ويتوافر في إصدارات للأجهزة المحمولة وإصدارات لسطح المكتب وإضافات للمتصفحات، ومن خلاله يمكن إرسال جميع أنواع الملفات "صور، أفلام، مع تشفير عالٍ.