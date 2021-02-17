ضبط عيادات غير مرخصة تحقن المرضي بمواد مجهولة في الشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بالزقازيق، حملة، اليوم، شاركت فيها إدارة الرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، للتفتيش على المنشآت الدوائية والطبية الخاصة، تم خلالها المرور علي مركز لبيع وتداول الوصفات والأعشاب الطبية يعمل بدون ترخيص بمدينة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 3000 مخالفة دوائية لأصناف غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، مجهولة المصدر وبدون فواتير، وفي مكان غير مرخص له ببيع وتجارة الأدوية.

كما داهمت الحملة مجمع عيادات غير مرخص تابع لمركز أعشاب، وتم تحريز 44 سرنجة، منها سرنجات معدة للحقن تحتوي علي مواد مجهولة المصدر، وغير معروف تركيبها، وغير مسجلة بوزارة الصحة، ويقوم العاملون في العيادات بحقن المرضي بها مما يعرض حياتهم للخطر.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، كما تم تحرير محاضر بوجود أدوية مجهولة المصدر في مكان غير مرخص وغير مسموح له ببيع وتجارة الأدوية بقسم الشرطة بالزقازيق.

وأكد «مسعود»، استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة سوق الدواء والمنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي الصيدلة، والعلاج الحر، وفريق التموين، وحماية المستهلك، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، وممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي سوق الدواء والمنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.