كيف تصبح سفيرا لوزارة الهجرة في الخارج؟

وضعت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، شروط عدة للتسجيل في مركز شباب الدارسين التابع لوزارة الهجرة، للراغبين في الترشح لمنصب سفير المركز في الخارج، حيث يعد المركز حلقة وصل بين الدارسين في الخارج في الدولة ذاتها، عن طريق شبكات الأعضاء، حيث يمكنهم التعرف على بعضهم، حسب اهتماماتهم الدراسية أو أماكن إقامتهم الحالية.

وترصد السطور التالية، خطوات التقدم لمنصب سفير بوزارة الهجرة، كما يلي:

- إذا لم تكن عضوًا في مركز الحوار، عليك بالتسجيل وانتظار قبولك كعضو فاعل قبل أن تتقدم لشغل منصب سفير المركز.

- إرسال سيرتك الذاتية مرفقة بخطاب تحفيزي على البريد الإلكتروني التالي info@medcegypt.net.

- طرح بعض الأفكار لتطوير دوائر الطلاب في البلد التي تعیش بھا في الاستمارة، وتحديد عدد الساعات المنتظر أن تمنحھا لعمل المركز.

- یمكنك تصوير فیدیو مدته 60 ثانية تطرح من خلاله فكرتين أساسیتین لتطوير عمل المركز.

مراحل اختيار السفير من بين المتقدمين

- تجري لجنة من المركز التابعة لوزارة الھجرة، مسحا كاملا لجمیع المتقدمين واختیار الأفضل طبقًا للشروط المعلنة، والاستمارة المقدمة من كل متقدم.

- وضع قائمة قصيرة بالمرشحين النھائیین.

- يخضع جمیع من وصلت أسماءهم للقائمة القصيرة لمقابلات رقمیة لحسم الاختیار النهائي.

- إعلان من وقع علیھم الاختیار النهائي.

- على المتقدم لشغل منصب سفير المركز، أن يكون على علم بما يلي:

* تتراوح فترة المھام من عام إلى عامین حسب مستوى الدراسة، ولمنح الفرصة للآخرين من شباب الدارسین في الخارج للانضمام وتداول المھام.

* لا یجوز لسفیر من السفراء البقاء أكثر من عامین كاملین في كل الأحوال.

* یبقى سفیر المركز حتى بعد انتھاء مھامه التطوعية عضوًا بلاتينيًا في المركز ویحضر اجتماعات سنوية مع سفراء الحوار الجدد.

* العمل سفيرًا لمركز الحوار «تطوعي» ودون مقابل مادي، وليس له أي صلاحيات إداریة داخل المركز أو حدود وزارة الھجرة أو أی من مشروعاتها.