أحد شباب الدارسين في الخارج: مبادرات الحكومة رائدة وتحقق المرجو منها

قال محمد عبدالهادي، أحد شباب الدارسين في الخارج، إن مبادرة شباب الدارسين في الخارج، التي ترعاها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج هي فكرة رائدة من نوعها في مصر، مضيفا أن علم بالمبادرة من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

وأكد عبدالهادي، في حوار لـ«الوطن»، أنه يدرس الهندسة في فرنسا، وأنه حاليا في مصر إجازة صغيرة لمدة أسبوعين، وعلم أن وزارة الهجرة تقيم ندوة نقاشية مع أعضاء البرلمان المصري، فسجل من خلال الصفحة الرسمية للشباب الدارسين في الخارج والتابعة لوزارة الهجرة، وتم إرسال إيميل بالموافقة على حضور الندوة.

وأضاف عبدالهادي، أن مبادرة شباب الدارسين في الخارج، هي خطوة مهمة لكل المصريين الدارسين في الخارج وأنه يرى أنه فرصة هامة، خاصة بعد الانتهاء من الدراسة يستطيع العودة إلى مصر والعمل في شركات، خاصة أن الوزارة تقوم الآن بتدريب شباب الدارسين في أكثر من مكان في الدولة.

وأوضح أنه يرد بعد انتهاء دراسته إلى العمل في مصر وتطبيق ما درسه في فرنسا على أرض مصر، مشيرا إلى أنه يجد فرص شركات جديدة في نفس تخصصه في مصر.

وأشار عبدالهادي، إلى أنه قبل الاشتراك في مركز شباب الدارسين في الخارج، لم يكن لديه فرص للعمل في مصر، خاصة وأن دراسته ليس لها مجال عمل في مصر، لكن بعد الاشتراك في مركز شباب الدارسين علم أنه توجد شركات جديدة في مصر لمجال دراسته هذا ما شجعه على العودة بعد انتهاء فترة دراسته إلى مصر.

وأوضح أنه بعد عودته إلى فرنسا سوف يوضح الصورة الحقيقة لمصر وما يتم إنجازه على أرض الواقع من إنجازات وتطور يحدث كل يوم.