الحماية المدنية تشارك في أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ

انتشرت معدات مجالس المدن في كفر الشيخ، وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والحماية المدنية في الشوراع منذ الصباح الباكر، لرفع مياه الأمطار، وسط استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان الطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة تداعيات الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وشددت المحافظة على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة. ‏

رؤساء المدن في الشوارع مع عمال النظافة

وتابع المهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، أعمال كسح مياه الامطار بسيارة الوحدة المحلية من شوارع المدينة، مشدداَ على رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى لمواجهة الامطار والتغير في الأحوال الجوية، كما تابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال سحب مياه الامطار المتراكمة بالمدينة، ووجه إلى نشر معدات شفط المياه بكافة الشوارع والميادين لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة، بينما تواجد وائل فرج ،رئيس مركز ومدينة فوه، في الشارع لمتابعة أعمال رفع تراكمات مياه الامطار بالمدينة والقرى، بالإضافة الي تسليك صفايات المطر بالشوارع لسحب تجمعات مياه الأمطار.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع مياه الأمطار أولاً بأول بشوارع المدينة فور سقوطها، وكذا بقري منشأة عباس، والروضة، فضلاً عن متابعة تسليك صفايات المطر بالشوارع لسحب تجمعات مياه الأمطار، فيما تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار بالقرى، موجاً برفع بالاستعداد التام والجاهزية على مدار اليوم لجميع معدات الكسح، ورفع مياه الأمطار أولاً بأول إن وجدت، والاهتمام بمحيط جميع المدارس، والمستشفيات، والوحدات الصحية، ودور العبادة، بالإضافة إلى تطهير غرف الصرف بقرية الخادمية.

رئيس مدينة دسوق تتابع رفع تراكمات المياه

كما تواجدت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، في الشارع وسط عمال النظافة لاستكمال اعمال رفع تجمعات المياه المتراكمة بشوارع القرى، بالإضافة الي فتح صفايات الامطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات اولاً بأول، وذلك اثر عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال سحب مياه الأمطار بأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة بالشوارع الرئيسية والميادين وأمام المصالح الحكومية وداخل أسوار المدارس بالمدينة، وكذا بقرية السحايت، بالإضافة إلي فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي.

وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال رفع نواتج مياه الامطار بالمدينة والقرى اولاً بأول، مؤكداً على اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لرفع مياه الامطار ومواجهة التغير في الاحوال الجوية، كما تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بالمدينة والقرى، كما تابع جمال فهمي رئيس مركز ومدينة مطوبس، اعمال رفع مياه الأمطار المتراكمة في الشوارع والاحياء.

أمطار غزيرة استمرت لساعات

وكانت المحافظة، شهدت سقوط امطارا غزيرة استمرت لساعات، ‏وكلف جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.